Motociclista sofre fratura exposta na perna direita ao bater em caminhão

CARATINGA – Edson Duarte dos Santos, 40 anos, instrutor da autoescola Direção, sofreu fratura exposta na perna direita ao colidir contra um caminhão. Ele pilotava uma motocicleta e o acidente foi registrado na tarde de ontem, nas proximidades de MCV Chevrolet.

O motorista do caminhão, placas de Barão de Cocais/MG, Sinézio Marcondes dos Santos Júnior, 35 anos, contou que parou no acostamento para atravessar e entrar na avenida Dário Grossi, e quando olhou para trás, viu um carro apenas. “Vi o carro e dava tempo de atravessar, mas o motociclista fez uma ultrapassagem e bateu na frente do caminhão”, contou o motorista.

Edson seguia no sentido bairro Zacarias ao bairro das Graças. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caminhoneiro nada sofreu. A PRF esteve no local para tomar aa devidas providências.

As causas do acidente estão em apuração.