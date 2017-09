UNEC TV comemora um ano de atividades

Com trabalho integrado ao Departamento de Comunicação da FUNEC, produção de mídia do Centro Universitário de Caratinga reúne mais de 20 profissionais com trabalho de ponta

CARATINGA – Fazer a magia da TV acontecer não é tarefa simples. Mas desde os anos 1990, várias instituições de ensino superior têm se lançado nesse desafio instigante e viciante da comunicação audiovisual para produzir conteúdo, e levar conhecimento e informação ao público por meio das TVs universitárias.

E assim o Centro Universitário de Caratinga fez. Engajado na tradição do saber que há mais de 50 anos escreve a história da educação em Caratinga e região, no dia 16 de setembro de 2016 é inaugurada a UNEC TV, um projeto inovador, com envolvimento de toda a instituição e que iniciava uma nova fase da comunicação local.

Já na estreia, a ousadia do empreendimento marcou presença. A primeira transmissão da UNEC TV foi o debate entre os candidatos às eleições de 2016 em Caratinga, mediado pelo professor Eugênio Maria Gomes, diretor geral da emissora e pró-reitor de Administração do UNEC. O debate foi realizado no Centro de Documentações e Estudos Históricos do UNEC (NUDOC), com presença de plateia, e foi transmitido pela TV Leste/Record, alcançando 220 cidades da região. “A ideia do debate cresceu e tomou grandes proporções entre nós. Inicialmente tivemos certas preocupações com as regras da direção da TV Leste, mas nossa equipe é comprometida e muito envolvida, e foi um sucesso. Foi muita adrenalina pra mim”, explicou Eugênio.

O primeiro programa que passou a fazer parte da grade da UNEC TV foi o “Começo de Conversa”. Também apresentado por Eugênio Maria Gomes, o formato continua cada vez mais conquistando espaço e credibilidade. A cada semana, uma entrevista e uma história diferente, e a oportunidade de conhecer o dia a dia e temas que envolvem toda a sociedade. Religião, reforma trabalhista, criminalidade, humor… Muita gente já passou pela poltrona do “Começo de Conversa” e o sentimento é unânime: o espaço de bate papo aberto e franco é um canal para o caratinguense ver e ouvir os assuntos que quer discutir.

“É muito bom o UNEC estar envolvido com TV, usá-la como ferramenta. Eu tenho visto vocês e acho que nós estamos usando a televisão como ferramenta para melhorar a comunidade, levando conhecimento. Estamos no caminho certo, pois a TV também é uma maneira de ler o mundo”, comentou o professor José Lacerda da Cunha, um dos entrevistados do programa, que também é retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Super Canal TV.

Outro atrativo da emissora é o “Língua Portuguesa”. Apresentado pelo professor Antônio Fonseca da Silva, reitor do UNEC, o programa possui utilidade pública, auxiliando no aprendizado com convidados especiais e conteúdo rico, sendo uma oportunidade de tirar dúvidas e aprender um pouco mais sobre o nosso idioma.

Já o “Momento no Campo” é uma iniciativa que busca mostrar as potencialidades da nossa região. O programa tem à frente André Chálabi, que investiga as novidades e curiosidades das atividades rurais. A UNEC TV conta ainda com um quadro de Esportes com o repórter Léo Baião, o programa “Toque de Fé” com o padre Moacir Ramos Nogueira, além do programa “Gestão em Ação” e do quadro “Crônicas do Cotidiano”, ambos apresentados por Eugênio Maria Gomes.

O dia a dia da instituição, tudo que movimenta os cursos e todas as unidades do UNEC, eventos, feiras, projetos, iniciativas, são vistos diariamente no “UNEC em Ação”, na UNEC TV e também nas TVs Sistec e Super Canal, ampliando a credibilidade e a abrangência do conteúdo produzido pela emissora.

Para a instituição, implantar um canal de TV que leve seu nome significa parte da história da comunicação regional, uma vez que esta terra é considerada um celeiro de profissionais do setor. Nesse sentido, comemorar o primeiro ano da UNEC TV implica em querer mais. “Além de estreitar os laços com o público interno, que são nossos alunos e colaboradores, e com o público externo, o novo ano traz muitas possibilidades. Fizemos um investimento em equipamentos de última geração que vão ampliar nossa capacidade e um grande aporte financeiro. Também implantamos um estúdio e um máster novos, com uma excelente capacidade de produção. No estúdio já estamos gravando o piloto de programas que vêm por aí, com conteúdos variados e inovadores. Investimos também em profissionais, porque a TV não para de crescer. Então o ano que se inicia será promissor”, comentou Solange Araújo, diretora executiva da UNEC TV.

Exibida nos canais 06 (digital), 16 (analógico) e 306 (HD) do sistema de TV por assinatura de Caratinga, a UNEC TV pode ser vista também em qualquer parte do Brasil e do mundo pelo Youtube (www.youtube.com/unectv). A emissora também mantém contato direto com o público pelas redes sociais: Facebook (www.facebook.com/tvunec), Twitter: (@canalunectv) e Instagram (tvunec).

CONVITE

Hoje, a UNEC TV comemora seu aniversário com a gravação dos programas “Começo de Conversa” e “Língua Portuguesa” no Ginásio Dário da Anunciação Grossi, a partir das 19h, com uma plateia especial e a presença da banda Via Vox. Participe!