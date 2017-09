Vítima é atingida ao reagir a assalto

DA REDAÇÃO – Um comerciante, 36 anos, foi atingido por um disparo ao reagir a um assalto ocorrido na noite de domingo (24) córrego do Belém, zona rural de São Domingos das Dores.

A Polícia Militar foi informada sobre um roubo na zona rural de São Domingos das Dores e que uma vítima foi baleada, sendo encaminhada para o hospital São Sebastião, em Inhapim.

Conforme os levantamentos da PM, os autores chegaram em duas motocicletas, após descer dos veículos, foram a pé até a casa da vítima, onde estava apenas o comerciante e sua mãe. A mãe percebeu algo estranho na varanda e quando foi verificar, viu seu filho em luta com os autores. Que efetuaram um disparo que atingiu o comerciante. Os autores ainda reviraram a casa a procura de dinheiro, já que o comerciante é dono de um bar no córrego do Belém. Após o crime, os bandidos fugiram.

Como o comerciante e a mãe, que não se sentiu bem, estavam hospitalizados, não foi possível colher mais dados e saber o quanto foi levado pelos bandidos.

No local do crime, os militares recolheram uma cápsula calibre 22 e um brinco, que pode ser de um dos autores e a peça foi perdida durante a luta.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.