Jovem preso por tráfico e dez pinos com cocaína são apreendidos

CARATINGA – Everson Henrique Alves Valentim, 18 anos, foi preso na tarde de sábado (23) suspeito de ligação com o tráfico de drogas. Durante a ocorrência, registrada na rua Sebastiana Maria de Jesus, no bairro Nossa Senhora Aparecida, foram apreendidos dez pinos com cocaína.

A Polícia Militar foi informada que um jovem estaria traficando drogas na rua Sebastiana Maria de Jesus. De posse das informações e características do denunciado, uma guarnição foi até o local e fez monitoramento. Everson foi visto segurando algo e fazendo contato com um motociclista.

Ao perceber que seria abordado, Everson tentou dispensar os dez pinos com cocaína e fugir. Mas ele foi contido e o entorpecente recolhido. O indivíduo que estava na moto conseguiu escapar.

Everson disse aos policiais que venderia a droga por 230 reais para um caminhoneiro, mas esse comprador não foi localizado.

O suspeito foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil.