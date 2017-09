Moto furtada em Bom Jesus do Galho é encontrada desmanchada em Caratinga

CARATINGA – Na tarde de sábado (23), a Polícia Militar encontrou uma moto que tinha sido furtada na quarta-feira (20) na rua Vital Martins Bueno, em Bom Jesus do Galho. O veículo foi encontrado desmanchado. Igor de Souza Almeida, 22 anos, foi preso acusado de ser o autor do furto. O outro suspeito, Jonathan das Neves Cardoso, 22, conseguiu fugir da abordagem, mas ele já foi identificado.

A PM recebeu a informação de que dois indivíduos estariam tentando destrancar o guidão de uma moto que estava estacionada na avenida Olegário Maciel. Uma equipe da PM foi até o local e abordou os denunciados, sendo constatado que moto pertenceria a Igor. Porém, os militares associaram a placa desta moto a que foi furtada em Bom Jesus do Galho, mas durante a averiguação, Jonathan conseguiu fugir.

De acordo com a PM, Igor confessou que estava em Bom Jesus do Galho na data do furto, mas foi Jonathan que pegou a moto. Ele ainda disse que o veículo foi desmontado e que as peças estavam em sua casa, no bairro Doutor Eduardo. Igor afirmou que chassi foi jogado fora na estrada que liga ao distrito de Dom Modesto e que o pneu dianteiro foi colocado em sua moto. A equipe da Polícia Militar foi até esses lugares e recolheu peças e chassi.

O suspeito foi detido e levado para Delegacia de Polícia Civil. O outro acusado não tinha sido detido até o final dessa edição.