Saiba identificar e prevenir uma Hérnia de Disco

Fisioterapeuta destaca que há várias maneiras de prevenir a patologia

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Hérnia de Disco representa 90% dos problemas ligados à coluna.

Para falar sobre essa patologia, seus sintomas, tratamento e prevenção, o DIÁRIO traz entrevista com o psicólogo Duany Vieira Lopes, que é pós-graduado em Terapias Manuais com Ênfase em Osteopatia, Mobilização Neural e Estabilização Segmentar; em Ergonomia e Fisioterapia do Trabalho e Perito e Assistente-Técnico Judicial na Área Trabalhista 2016 – Método Veronesi.

O que é a Hérnia de Disco?

A palavra “hérnia” significa projeção ou saída por meio de uma fissura ou orifício de uma estrutura contida. O disco intervertebral é uma estrutura fibrosa e cartilaginosa que contém um líquido gelatinoso no seu centro, chamado núcleo pulposo. O disco intervertebral, como a palavra diz, se localiza entre uma vértebra e outra da coluna vertebral. Esse anel fibroso, quando fissura ou está desgastado, permite que o líquido gelatinoso que está mantido no seu centro realize uma expansão ou abaulamento da sua estrutura e também pode se extravasar.

Quando esse fenômeno ocorre em pequenas proporções, chamamos protrusão discal. Se a lesão no anel fibroso que mantém o núcleo for grande, o líquido contido no núcleo poderá sair para o meio externo e, quando isso acontece, o disco poderá diminuir de volume, achatando-se. Por isso, chamamos de Hérnia de Disco.

Como se forma a Hérnia de Disco?

O início de uma lesão discal pode acontecer por diversas situações, das principais causas, por exemplo, quando a pessoa tem uma má postura, quando carrega ou faz algum levantamento de objeto pesado sem dobrar os joelhos fazendo uma rotação de tronco ou algum movimento excessivo de flexão de tronco e até mesmo a falta de ingestão de agua cerca de 2 litros por dia.

Nesse caso, apesar de não ter formado uma hérnia, o disco já está danificado, tem menor espessura, mas ainda mantém seu formato original: oval. Se a pessoa não melhorar sua postura e seus hábitos de vida, em poucos anos, provavelmente ela irá desenvolver uma hérnia de disco.

A hérnia ocorre quando o disco vertebral perde seu formato original, deixando de ser oval, formando um abaulamento, que é uma espécie de ‘gota’, que pode comprimir as raízes nervosas que emergem da coluna e se dirigem para o resto do corpo.

As Hérnias de Disco costumam aparecer em que região da coluna?

As Hérnias de Disco aparecem nas três regiões da coluna vertebral (cervical, torácica e lombar). São mais frequentes nas regiões lombar e cervical da coluna, por serem regiões de grande mobilidade, sofrendo forças de compressão e cisalhamento, tornando o núcleo pulposo vulnerável ao deslocamento. Já menos de 10% do total de hérnias se formam na coluna torácica, onde o desgaste do disco é menor, uma vez que o gradeado costal (as costelas) impede movimentos mais bruscos e ajuda a promover o amortecimento.

Quais são os principais sintomas?

Os sintomas mais comuns são dores localizadas nas regiões onde existe a Hérnia de Disco. Essas dores podem ser irradiadas para outras partes do corpo. Quando a hérnia é na coluna cervical, as dores ou as alterações de sensibilidade se irradiam para as regiões superiores dos ombros, para os braços, as mãos e os dedos. Se a hérnia de disco é lombar, as dores se irradiam para as pernas e pés. O paciente pode também sentir formigamento, dormência, ardência e dores na parte interna da coxa. As pessoas relatam que é uma “dor chata” e que não existe posição que melhore. Alguns relatam que pioram quando vão dormir. Isso acontece porque nesse momento o corpo fica relaxado e os discos se reidratam, aumentando o seu volume, e consequentemente comprimem as raízes nervosas. Nos casos mais graves, a compressão poderá causar perda de força nas pernas e até mesmo incontinência urinária.

Quais os tipos de hérnia de disco e sua diferenciação?

Existem três tipos de hérnias de disco:

Hérnia de disco protrusa: é o tipo mais comum, quando o núcleo do disco permanece intacto, mas já há perda da forma oval;

Hérnia de disco extrusa: quando o núcleo do disco encontra-se deformado, formando uma ‘gota’;

Hérnia de disco sequestrada: quando o núcleo está muito danificado e pode até mesmo se dividir em duas partes.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico da Hérnia de Disco pode ser feito através da observação dos sintomas e do exame físico, mas também pode ser confirmado por exames, como tomografia computadorizada ou ressonância magnética, que servem para avaliar o disco, sua espessura, a localização exata da hérnia e que tipo de hérnia a pessoa tem.

O exame de raio X não mostra claramente a hérnia, mas pode ser suficiente para mostrar o alinhamento da coluna e a integridade ou destruição das vértebras e por isso, às vezes, solicita-se inicialmente o raio X e com o resultado deste, solicitamos a ressonância ou tomografia para avaliar a gravidade da lesão instalada no paciente.

Quais são os cuidados que uma pessoa deve tomar para prevenir a formação de uma Hérnia de Disco?

Embora não haja garantia de que não se formará uma Hérnia de Disco, existem várias coisas que você pode fazer para preveni-la. Pode levar algum tempo para se acostumar a proteger as costas, mas, eventualmente, vale à pena. Perder o excesso de peso ou manter o seu peso corporal ideal. O excesso de peso coloca uma pressão adicional sobre a parte inferior das costas e enfraquece os músculos. Se você estiver grávida, tente não ficar acima do peso. Desenvolva um programa de exercícios com um fisioterapeuta ou um médico e siga-o regularmente. Faça exercícios e alongamentos para fortalecer os músculos do abdômen e das costas, isso vai ajudar a manter uma postura de apoio adequada e evitará uma Hérnia de Disco. Pare de fumar. O conteúdo do cigarro reduz a capacidade do corpo para absorver nutrientes e faz com que se torne frágil e forme uma hérnia mais facilmente. Pratique uma boa postura. Quando estiver em pé, mantenha os ombros alinhados com os quadris, mantenha o seu abdômen e apoie a parte inferior das costas. Quando você estiver sentado por longos períodos, use o apoio lombar. Durma com um travesseiro sob os joelhos, se você dorme de barriga para cima, entre os joelhos, se você dorme de lado e sob sua barriga se você dormir por cima do estômago. Use suas pernas ao levantar objetos; agache-se com os joelhos dobrados e as costas retas, mantendo o abdômen, em seguida, levante e mantenha-se de pé. Evite levantar e girar; assim como virar a cabeça para um lado ou para o outro, enquanto você se levanta. Transporte os objetos próximos do seu corpo ao levantá-los, e faça várias cargas pequenas, em vez de menos e grandes cargas. Realize exercícios de fortalecimento e evite os exercícios de alto impacto, como correr ou jogar tênis; mantenha uma boa postura, especialmente se você estiver sentado, deixando as costas retas e alinhadas, e não se permita ficar com excesso de peso.

Observação: é muito importante saber que se deve beber bastante água para evitar a desidratação do disco intervertebral.

Levantar pesos sem o devido preparo pode ser um agravante para a hérnia de disco?

Carregar ou levantar muito peso também pode comprometer a integridade do sistema muscular que dá sustentação à coluna vertebral e favorecer o aparecimento de hérnias discais.

Fazer alongamento ajuda a prevenir o problema?

Você não precisa de exercícios aeróbicos intensos, ou levantar pesos pesados. Exercícios simples de alongamento, com a prática de exercícios aeróbicos de baixo impacto podem efetivamente controlar sua dor hérnia de disco. Os alongamentos e movimentos que reforcem a musculatura são aliados no tratamento da dor. Ficamos de pé em razão da nossa estrutura óssea, dos ligamentos e da musculatura. Cada uma dessas partes tem uma responsabilidade, mas elas só são executadas se mantivermos a postura e dermos mais força para a musculatura e o exercício é muito importante para isso.

Exercícios focados em alongamentos melhoram a força e a flexibilidade, oferecendo alívio da dor aguda em suas hérnias de disco. O fisioterapeuta também pode prescrever exercícios de estabilização lombar dinâmica. Este programa apresenta exercícios que trabalham os músculos abdominais e das costas para abordar postura, flexibilidade e força.

Quais tratamentos indicados para a Hérnia de Disco? A cirurgia é indicada em qual situação?

O tratamento para a maioria dos doentes com uma hérnia de disco normalmente não inclui a cirurgia. A maioria dos pacientes (85%) responde ao tratamento conservador com medicamentos, repouso e fisioterapia. O tratamento é mais eficaz quando o paciente e o seu médico têm um bom relacionamento, compreendendo a lógica por trás do tratamento prescrito.

O elemento principal do tratamento conservador é controlar a atividade física no momento da crise para obter a melhora da inflamação sobre o nervo (radiculite). Normalmente, o tratamento começa com uma modificação da atividade e, em seguida, um retorno gradual às atividades protegidas. Sentar, fletir, elevar e torcer não são manobras benéficas para essa condição, porque elas colocam uma grande quantidade de estresse sobre a coluna lombar, o que pode aumentar a pressão sobre a raiz do nervo afetado. O uso adequado de medicação é uma parte importante do tratamento conservador. Isto pode incluir medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos especialmente opióides e corticosteróides. Seu médico também pode recomendar uma injeção espinhal anti-inflamatória (bloqueio), realizado na área da raiz do nervo afetado para diminuir o inchaço e a irritação causada pelo disco danificado.

No campo da Fisioterapia temos vários tratamentos como: Osteopatia, Quiriopraxia, Pilates, RPG (Reeducação Postural Global), ergonomia, hidroterapia, cinesioterapia, eletroterapia, alongamento e fortalecimento.

Já a cirurgia é aconselhada para garantir o restabelecimento da resistência e estabilidade da coluna vertebral. Sendo esta uma estrutura que suporta grandes cargas, apenas a retirada da hérnia não alcança esse objetivo principal, sendo necessário à fixação dos elementos operados.

Assim, cirurgias de apenas ressecção parcial ou total do disco, estão fadadas ao descrédito, pois em seus resultados a médio e longo prazo os pacientes revelam-se incapacitados para exercer atividades físicas e, na maioria das vezes, há uma reincidência do quadro álgico.

Quando a hérnia ocorre na região cervical, a dor é uma cérvico-braquialgia, ou seja, inicia-se no pescoço e se irradia pelo braço. Além da dor, pode haver alterações da sensibilidade (parestesia).

A cirurgia é normalmente recomendada somente após a fisioterapia, repouso e medicamentos se não obtiveram resultados positivos para aliviar adequadamente os sintomas de dor, dormência e fraqueza durante um período de tempo significativo entre 6 a 12 semanas. Outra indicação mais rara, mas bastante grave é a síndrome da cauda equina, condição em que o paciente subitamente perde força em ambos os membros inferiores, apresenta anestesia na região genital e perianal e perde o controle dos esfíncteres, especialmente apresentando retenção urinária e/ou fecal.

Os benefícios da cirurgia da coluna, no entanto, devem ser pesados ​​contra os riscos. O cirurgião será capaz de discutir os riscos e benefícios da cirurgia com você, e os resultados prováveis ​​do tratamento cirúrgico e não cirúrgico.

Eu como fisioterapeuta especializado em terapias Manuais com ênfase em Osteopatia, Mobilização Neural, Fisioterapia do Trabalho e Lesões Desportivas e Perito e Assistente Técnico Judicial Trabalhista, posso lhe afirmar que vivenciando no dia-a-dia do trabalho os resultados obtidos nos tratamentos, não existe melhor tratamento para Hérnia Discal do que a fisioterapia bem aplicada.

Uma vez operada, a Hérnia de Disco pode recidivar?

A taxa ou índice de recidiva da hérnia de disco após uma microdiscectomia, independente da técnica utilizada, gira em torno de 6% segundo a literatura.

Mas o aconselhável é poder após a cirurgia, fazer um trabalho de reeducação postural e fortalecimento nas estruturas adjacentes, para que possa ter uma qualidade de vida próxima a sua normalidade.

Às vezes, as pessoas confundem Hérnia de Disco com bico de papagaio. Qual a diferença entre as duas patologias e suas semelhanças?

Hérnia é a palavra usada para descrever a projeção ou protusão de determinada estrutura através de um orifício ou canal. Uma hérnia de disco ocorre quando uma parte do disco intervertebral se projeta através do forame intervertebral ou em direção à medula espinhal, podendo provocar compressão de uma das raízes nervosas

Osteofitos popularmente conhecido como ‘bico de papagaio’ são formações ósseas em forma de gancho que se desenvolvem em torno dos discos da coluna vertebral nos seres humanos e animais em certos casos de afecções reumáticas, como a osteoartrose.

O mecanismo de desenvolvimento das duas patologias tem uma semelhança na sintomatologia e no aparecimento da doença, onde devido ao envelhecimento e as más posturas ao longo dos anos acontecem desgastes no disco intervertebral que fazem as vértebras se aproximarem muito, levando a formação de novas estruturas ósseas que se forma nas bordas das vértebras. Estas novas estruturas são cientificamente chamadas osteófitos e são uma forma do corpo tentar se defender.

Normalmente, os bicos de papagaio resultam de má posturas ao longo de vários anos, assim não é diferente com as hérnias de discos. Porém os osteofitos são mais comuns aparecerem a partir dos 45 anos, devido ao desgaste dos discos da coluna vertebral, que ocorre com o envelhecimento. Além disso, é mais frequente quando se tem excesso de peso, não se pratica atividade física nem nunca praticou e já se sofreu traumas na coluna ou se tem uma doença reumática.