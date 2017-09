Cantando, louvando e vencendo obstáculos

Irmãs Cislaine e Sislene lançam CD gospel. Evento será no dia 7 de outubro, na Assembleia de Deus

DA REDAÇÃO – Em uma carreira marcada, no início, por percalços, mas que ao longo dos anos se transformaram em conquistas, as irmãs Cislaine e Sislene finalmente lançam seu primeiro CD de música gospel. A gravadora é a W. Music. A obra recebeu o nome de ‘Promessa’. O evento de lançamento será no dia 7 de outubro, às 19h, na Assembleia de Deus, situada à rua Princesa Isabel, centro, Caratinga. A organização pede que quem for prestigiar o lançamento, leve um quilo de alimento não perecível ou fralda geriátrica, que serão doados ao Recanto dos Idosos Pastor Geraldo Sales. “Esse projeto de Cislaine e Sislene pretende levar, através da música, a palavra de Deus e incentivar a população a ajudar dar o pão a quem tem fome e ajudar os necessitados”, explica a organização.

HISTÓRICO

Nascidas em Caratinga, Cislaine de Lourdes Oliveira e Sislene de Lourdes Oliveira, são filhas de Justino José de Paiva e Sebastiana Paiva. Dessa união nasceram oito filhos, um já faleceu. Por parte de pai, são mais quatro irmãos. E como quem canta ora duas vezes, desde crianças, Cislaine e Sislene gostavam de cantar. A aptidão para música era nítida e se destacaram na escola e na igreja, porém nessa época ainda não eram evangélicas. “Cantávamos em coroações no mês de maio, na igreja católica e na rua onde morávamos. Éramos muito solicitadas a participar das atividades. Também brincávamos com os irmãos e cantávamos todo o tipo de música e aprendíamos as músicas que eram tocadas na Rádio Caratinga, que ficava sintonizada praticamente 24 horas por dia em nossa casa”, recordam as irmãs.

Inclusive a Rádio Caratinga teve um papel importante na carreira das irmãs, pois Cislaine, aos nove anos de idade, ganhou uma premiação e foi entrevistada por Walter Nunes no programa ‘Quando o Galo Canta’. “A premiação foi uma bonequinha da coleção Chuquinha. Uma alegria só”, relembra Cislaine.

No início da adolescência, Cislaine passou a frequentar a igreja evangélica se tornando membro da Igreja Casa da Benção. Ao mesmo tempo trabalhava como babá. “E a cada dia ficavam mais sérias as responsabilidades, participando de vários eventos em igrejas, casamentos e festas”, conta Cislaine. As irmãs eram convidadas para cantar em muitas festas. E um casamento realizado na Igreja Batista, em Inhapim, é considerado o divisor de águas na carreira da dupla, pois a aceitação foi tamanha e as irmãs perceberam que realmente aquilo poderia ser suas profissões.

Aquele que é considerado o primeiro desafio para Cislaine aconteceu em 1998, quando se inscreveu para participar de um festival de música. “Foi muito difícil àquela época, pois não tinham sequer um aparelho de som para ensaiar. O que restava era um rádio AM e FM antigo. No entanto, sempre persistindo e perseverando em meus sonhos e ideais”, disse Cislaine.

Para esse desafio, a música escolhida foi ‘Ao Amigo Distante’, de Cristina Mel. “O meu objetivo naquela época era o terceiro lugar, mas acabei ganhando o festival. Esse evento mudou radicalmente a minha história. A partir daí surgiram convites para cantar e participar de eventos”. rememora a cantora, contando que no próximo festival ficou em segundo lugar e assim não parou mais de cantar.

Depois desses êxitos, surgiu a ideia de formar um coral com parentes e uma amiga, a Maria Ruth. Assim nasceu o grupo Ébano, composto por cinco integrantes da 1ª Igreja Batista. O grupo durou pouco tempo, mas tempo suficiente para ganhar outro festival. Ébano se desfez, mas as irmãs Cislaine e Sislene permaneceram mais unidas do que nunca.

Sobre esse período, Sislene faz suas considerações. “Mas só começamos mesmo com a perda de uma irmã, a Simone, que também gostava de cantar. Ela teve um ataque epilético durante o sono e veio a falecer. Dois meses após esse fato, meu irmão Célio sofreu um grave acidente de carro e ficou em coma. Cislaine e eu revezávamos para ficar com ele em um hospital de Belo Horizonte. E mesmo assim tínhamos que cumprir nossas agendas de show. Após esse acidente, meu irmão Sílvio se acidentou em Ipatinga. Felizmente, hoje eles estão conosco e podem ver nossas carreiras prosperando”, conta Sislene.

Hoje, a dupla totaliza nove festivais, sendo vencedora em todos eles. Mas em meio a tantas vitorias, teve um momento conturbado em 2009, pois Cislaine teve depressão e esse quadro durou aproximadamente cinco anos. As medicações eram fortes, mas mais forte foi um diagnóstico de que ela nunca seria a mesma pessoa e também daria adeus ao sonho de casar e ser mãe. Mesmo com todos esses problemas, ela não desistiu, não parou de cantar e seguiu louvando. “Em 2015 foi o ano da consagração. Levadas pelo nosso amigo Marcelo Praxedes, participamos e ganhamos o Festival W. Music, em Vitória (ES). No ano seguinte me casei. Hoje estou curada e grávida de seis meses”, comemora Cislaine.

A premiação obtida em Vitória alavancou a carreira da dupla, já que o Maestro Wellington Corrêa era um dos jurados e percebeu o talento de Cislaine e Sislene. Ele é o idealizador do festival e também proprietário da gravadora W. Music. “Agora em 2017 começamos a preparar a gravação do CD ‘Promessa’. O álbum foi gravado nos estúdios da W. Music em São José do Rio Preto (SP)”, relatam as irmãs.

O álbum tem a produção do Maestro Wellington Corrêa, encarte foi feito pela WS Produções e SM Estúdio, em Campinas (SP). As cópias foram produzidas na Zona Franca de Manaus (AM). A primeira tiragem é de 10 mil cópias. ‘Promessas’ é composto por dez canções, incluindo dois bônus playback.

As irmãs agradecem a todos que as ajudaram a chegar até aqui. Elas enaltecem o carinho dos pais, familiares e amigos. Claro que estão na lista, Rosemiro (esposo de Sislene) e Wanderlei (esposo de Cislaine), apoiadores incondicionais do ministério das irmãs.

“Relatamos aqui um pouco de nossa história, cheia de conquistas, mas também com alguns obstáculos, no entanto, a nossa fé nos fez derrubá-los. Somos gratas por essa vitória, pois somente aquele que persevera conquista algo. Como diz em Tessalonicenses, “Em tudo dai graças; porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco””, finalizam as irmãs.