Doctum realiza o primeiro Fórum de Jovens Lideranças Contábeis

CARATINGA – O curso de Ciências Contábeis, da Rede de Ensino Doctum, em comemoração ao dia Contabilista, promoveu nos dias 21 (quinta-feira) e 22 (sexta-feira) de setembro o I Fórum de Jovens Lideranças Contábeis. O evento aconteceu no auditório da Doctum e contou com palestrantes ilustres, que abordaram temas de grande relevância para a sociedade e a economia atual.

A abertura do evento, aconteceu no dia 21, às 19h, onde a coordenadora do Curso de Ciências Contábeis, Silvia Martins, recebeu o palestrante, Orias Batista Freitas, de vasto currículo, que abordou o tema “Contabilidade: a linguagem universal dos negócios”. Já no segundo dia do Fórum de Jovens Lideranças Contábeis, dia 22, com início às 19h, o experiente palestrante João Márcio Luiz de Almeida, trouxe o tema “O contador na era digital”.

O Fórum de Jovens Lideranças Contábeis está ligado ao programa CRC Jovem, no qual o estudante de Ciências Contábeis é convidado a ser protagonista da sua carreira profissional e entender o momento que o país vive. E assim contribuir com o seu conhecimento de contabilidade para transformar o país. Um país que precisa cada vez mais, ser ético, ser transparente, estabelecer as governanças nas questões no trato público. O aluno, que está formando, este acadêmico, tem que entender que vai ser uma liderança, e somente atuando com transparência, seja no setor privado ou no setor público, que vai permitir que haja maior equilíbrio social e desenvolvimento econômico das cidades e do país. O contador é papel fundamental nisso e o Fórum traz essa percepção ao acadêmico.

O Fórum de Jovens Lideranças Contábeis proporciona ao aluno, interação com o próprio conceito clássico, com o CRC – Conselho Regional de Contabilidade. Atualmente, são mais de 120 mil profissionais registrados em Minas Gerais, e mais de 900 mil registrados no Brasil, quase 1 milhão. Minas Gerais tem uma representatividade na classe muito grande, tanto em suas produções técnicas, quanto no Conselho e nas instituições de ensino. O Fórum de Jovens Lideranças contribui para que o aluno conheça a classe profissional o qual ele estará inserido, a sua relevância e importância para a sociedade. O estudante, começa a entender e perceber a sua relação com a sua profissão e com o conselho de classe.

Segundo a coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Silvia Martins, “As palestras apresentadas, trazem a interação com o próprio conselho de classe, a relação com o mundo acadêmico, o mundo prático e o mundo técnico. Então os 2 dias de evento, promoveram através dos palestrantes, ao longo da noite essa interação do acadêmico com o universo promovido pelo órgão de classe, que é o Conselho Regional, interação com outros pesquisadores de outras instituições de ensino e com profissionais do mercado de trabalho, trazendo essa perspectiva do profissional de Ciências Contábeis na contemporaneidade”.

O profissional de Ciências Contábeis é fundamental, quer seja como contador, quer seja como auditor, quer seja como perito, como analista, como gestor. Ele é fundamental, porque ele permite na sinalização das informações, alocar os melhores recursos, para que a economia, para que as empresas, para que o ambiente negocial seja melhor, e com um ambiente negocial melhor, o desenvolvimento econômico é melhor”.

Em um país onde se carece de transparência, carece de governança, o profissional de Ciências Contábeis é cada vez mais exigido assumir o papel de protagonista nesta história, atuando como auditor, perito, contador, controler, e tantas outras funções que ele tem hoje. Ele é um profissional importantíssimo para que o Brasil siga no rumo certo. “Comemoro o dia do Contador, sabendo que essa é umas das profissões mais importantes e salutares e de maior prospecção no mercado, que dá a maior chance de carreira para os profissionais, e o Curso de Ciências Contábeis da Doctum, muito tem contribuído para isso”, destaca, Roberto Folly, professor de Ciências Contábeis da Doctum.

Os 60 cursos superiores da Rede de Ensino Doctum, Atuando em 14 cidades, e em 28 unidades de ensino, começou com a FACICON. A FACICON, na década de 70, foi a primeira instituição de ensino superior da Rede de Ensino Doctum, ela foi um sonho visionário, do Reverendo Uriel de Almeida Leitão que entendeu que o profissional de Ciências Contábeis era fundamental para o desenvolvimento das empresas e dos órgãos públicos do município. O curso de Ciências Contábeis foi um dos pioneiros em Minas Gerais, e no interior foi um dos primeiros cursos superior de Ciências Contábeis. Ele é relevante pela sua história pelas suas notas junto as avaliações do ENADE, junto as avaliações de várias instituições, como o guia do estudante, junto às notas que ele tem ao MEC e pelas centenas, milhares de profissionais, que foram formados ao longo desses mais de 40 anos, profissionais que atuam no Brasil e internacionalmente, que estão hoje em diversas instituições como doutores em Instituições Federais e em outras instituições públicas, que assumiram cargos públicos, que foram gestores e que estão ajudando transformar esse país em um lugar melhor para se viver.