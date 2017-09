Prefeito de Ubaporanga tem celular clonado

DA REDAÇÃO – O prefeito de Ubaporanga, Gilmar de Assis Rodrigues, teve o seu celular clonado nesta sexta-feira (22). Ele chegou a avisar para seus contatos sobre o fato, mas o estelionatário que fez isso, se aproveitou da situação e aplicou golpes em três pessoas com quem o prefeito tem contato, lesando-as em R$ 7.000,00.

O prefeito acionou a Polícia Militar e contou que seu celular foi clonado. Ele disse que amigos foram vítimas de um estelionatário, que fez contato através do aplicativo WhatsApp, e usando o nome de Gilmar, disse que estava precisando de fazer transferências ou depósitos on-line, já que seu limite teria excedido. As pessoas acreditaram que realmente era o prefeito e acabaram caindo no golpe.

As vítimas fizeram depósitos em diversas contas e ao todo, o golpe rendeu 7 mil reais ao estelionatário. Gilmar acrescentou que após tomar conhecimento do fato, desabilitou o aplicativo, mas mesmo assim o golpista continuava a usar o seu número, já que ele aparecia on-line para seus contatos.

A Polícia já identificou os donos das contas onde foram feitos os depósitos e o caso está sendo investigado.