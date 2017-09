Duas ocorrências envolvendo menores a serviço do tráfico

CARATINGA – Na noite de sexta-feira (22), a Polícia Militar registrou duas ocorrências onde memores estavam a serviço do tráfico. Os casos foram registrados nos bairros Nossa Senhora Aparecida e Limoeiro e foram apreendidos crack, maconha e cocaína, além de 40 reais.

Nossa Senhora Aparecida

Durante patrulhamento, os militares foram informados que um indivíduo estaria vendendo drogas na rua Professora Mariana Azevedo Leitão, bairro Nossa Senhora Aparecida. A guarnição da PM foi ao local e abordou um menor, 13 anos, mas nada ilícito foi encontrado. Porém, os policiais fizeram varredura e encontraram seis pinos com cocaína e 19 buchas de maconha.

O menor foi apreendido e levado para Delegacia de Polícia Civil.

Limoeiro

A PM vinha recebendo diversas denúncias ligando o nome de um adolescente, 16, ao tráfico de drogas. A informação dizia que ele ficaria vendendo entorpecentes perto de um posto de combustíveis, na avenida João Caetano do Nascimento, no bairro Limoeiro.

Diante da denúncia, a equipe Tático Móvel fez monitoramento e viu o menor fazendo contato com prováveis usuários. Depois ia até uma vegetação, pegava algo e entregava para essas pessoas. Após o monitoramento, o menor foi abordado. Com ele foi encontrada a quantia de 40 reais. Um militar foi até a referida vegetação e recolheu 25 cápsulas com cocaína e seis pedras de crack.

O adolescente foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.