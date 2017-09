Polícia Ambiental celebra a data com palestras e plantio de mudas

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar, através do 2º Grupamento de Meio Ambiente, realizou nesta quinta-feira (21) ações para celebrar o Dia da Árvore. Foram realizadas ações como palestras e plantio de mudas no entorno de nascente do afluente do córrego do Lage, importante manancial que abastece o município de Caratinga.

O plantio foi realizado em conjunto com alunos da Escola Municipal Manoel Martins de Oliveira, integrantes do Lions Clube Caratinga e comunidade local da zona rural de Santa Bárbara do Leste.