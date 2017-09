Dia do Surdo será comemorado na próxima terça-feira (26)

Haverá caminhada pelas ruas de Caratinga para conscientizar sobre a data

DA REDAÇÃO – O mês de setembro é um mês especial para a Comunidade Surda, pois é quando se comemora o Dia do Surdo. Durante todo o mês estão sendo realizados diversos eventos, tais como: festas dos alunos surdos, seminários, palestras, apresentações teatrais, passeatas, audiências públicas, exposições, caminhada, encontro dos Surdos etc. em todas as cidades do Brasil. A Comunidade Surda chama de “Setembro Azul”, a data para a comemoração do Dia do Surdo é dia 26 de setembro, que foi reconhecido através da Lei 11.796 de 29 de outubro de 2008.

De acordo com os representantes da Comunidade Surda de Caratinga, o “Setembro Azul” é um marco histórico das lutas e conquistas. “Destacamos as lutas pelos direitos linguísticos e culturais. Consideramos ser importante a comemoração do Dia do Surdo para que neste momento a sociedade brasileira tenha mais uma oportunidade de receber informações sobre a Comunidade Surda”.

A Comunidade Surda ressalta que conquistou o reconhecimento nacional sobre a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais como uma língua natural, registrado na Lei Nº 10.436 de 24 de abril de 2002 e Decreto Nº 5.626/2005. “Respeitando os valores da linguística e cultura dos surdos, respeitando a LIBRAS como primeira Língua de Sinais dos Surdos e a Língua Portuguesa como segunda, como também o direito por escolas bilíngues para surdos”.

De acordo com a Comunidade, o dia 26 de setembro é um dia importante para a comemoração, “pois no ano 1857 foi criada a primeira Escola de Surdos no Brasil na cidade de Rio de Janeiro”. Já sobre a cor, “Azul foi escolhida pelo Dr. Paddy Ladd (surdo), usado em laço de fita na cor azul como símbolo, e representa no XIII Congresso Mundial de Surdos na Austrália, durante a cerimônia que faz lembrança dos vítimas surdos da opressão e Audismo”.

“Diante dessa parâmetro legal e da missão social que as instituições públicas envolvidas e todo contexto humano na cidade de Caratinga, nós profissionais envolvidos diretamente com a educação da pessoa surda vimos a necessidade de promover na data comemorativa ao Dia do Surdo um evento que possibilitasse um momento de discussão e reflexão sobre os diretos e sua aplicação pratica no contexto social que envolve a pessoa surda”, explica a Comunidade Surda de Caratinga.

A CAMINHADA

Para celebrar a data, a partir das 9h da próxima terça-feira (26) será realizada a “Caminhada em Defesa Pelos Direitos da Pessoa com Surdez”. A caminhada percorrerá a principais ruas de Caratinga e seguirá até a praça Cesário Alvim, onde estão previstos depoimentos e debates em com os surdos de Caratinga e região. Já confirmaram adesão a caminhada, a Escola Estadual Engenheiro Caldas, Escola Estadual Frei Carlos, Escola Estadual Sinfrônio Fernandes, Centro Estadual de Educação Continuada (CESEC), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Associação de Surdos de Caratinga (ASCAR), Superintendência Regional de Caratinga (SRE), Centro Universitário de Caratinga (UNEC), Prefeitura de Caratinga e órgãos municipais envolvidos socialmente com o processo de inclusão e educação especial.