NÚMEROS DO CAGED

Caratinga fecha agosto com menos 155 postos de trabalho

DA REDAÇÃO – Em agosto, o número de novas vagas de trabalho com carteira assinada somou 35.457, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o Caged, agosto foi o quinto mês seguido com mais vagas de trabalho formal abertas do que fechadas no país. No mês anterior, julho, foram gerados mais 35.900 postos de trabalho com carteira assinada. Porém Caratinga, assim como nos meses de junho e julho, teve saldo negativo de postos de trabalho (-155). Durante agosto foram 526 admissões e 681 desligamentos.

De janeiro a agosto deste ano, o mês de abril foi o que apresentou melhor resultado: 71.193 novas vagas em postos de trabalho formal.

REGIÕES

A Região Nordeste foi a que gerou mais postos de trabalho com 19.964 vagas. Em seguida, vêm a Região Sul, com 5935 vagas; o Centro-Oeste, com 4655; o Norte, com 3.275; e o Sudeste 1628 postos.

De acordo com o ministério, a média salarial de admissão no país ficou em R$ 1.482,07. A Região Sudeste aparece com a maior média (R$ 1.600,31). Em seguida, aparecem as regiões Sul (R$ 1441,12); Centro-Oeste (R$ 1.369,69), Norte (R$ 1293,60) e Nordeste (R$ 1.246,48).

No acumulado do ano, o saldo é de 163,4 mil novos postos, um aumento de 0,43% em relação ao estoque de dezembro de 2016. Os setores de serviços, com 23.299 postos; indústria de transformação, com 12.873, e comércio, com 10.721, puxaram a alta. Em seguida, vêm construção civil, com 1.017 vagas, e administração pública, com 528 postos.

O crescimento no setor de serviços foi puxado pelos subsetores de ensino; serviços médicos, odontológicos e veterinários; administração de imóveis e serviços técnicos.

Já os setores de agricultura, serviços industriais de utilidade pública e indústria extrativa mineral apresentaram queda no número de vagas. Foram reduzidos 12.412 postos na agricultura, 434 em serviços industriais de utilidade pública e 135 na indústria extrativa mineral.

SITUAÇÃO EM CARATINGA

Em agosto, Caratinga teve 526 admissões diante 681 desligamentos (-155). Os setores que apresentaram saldos positivos foram o do Comércio e o da Indústria da Transformação. O Comércio contou com 191 contratações e 160 desligamentos, saldo de 31 vagas. Já o setor da Indústria da Transformação apresentou 44 admissões e 38 demissões, saldo de oito vagas.

O déficit de vagas foi ‘puxado’ pelo setor de Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca, onde foram computadas menos 152 vagas, pois aconteceram 31 contratações e 183 demissões. Segundo analistas, este é mais um reflexo da fase final da colheita de café.

Os setores de Serviços e Construção Civil tiveram déficits de postos de trabalho. O primeiro apresentou 207 admissões diante de 247 desligamentos (-40), enquanto o segundo teve 44 admissões, mas registrou 48 desligamentos (-4).

