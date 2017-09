Menor apreendido por tráfico de drogas

BOM JESUS DO GALHO – Um menor, 17 anos, foi apreendido por tráfico na tarde de ontem na rua José Pedrosa Guimarães, em Bom Jesus do Galho. Durante a ocorrência, os militares recolheram 14 buchas de maconha e R$ 3.

Durante patrulhamento, uma guarnição da PM avistou o adolescente em atitude suspeita. Assim que o menor observou a aproximação da viatura, jogou ao chão 14 buchas de maconha e continuou a pedalar sua bicicleta.

O menor foi abordado e com ele foram encontrados 3 reais. Os militares recolheram as buchas de maconha. Segundo a PM, o adolescente disse que comprou a droga por 50 reais em Caratinga, mas não soube informar o nome da pessoa que lhe vendeu. Ele relatou que picou o tablete e embalou as buchas de maconha, que seriam vendidas por 10 reais.

O menor foi levado para Delegacia de Polícia de Bom Jesus do Galho, onde foi ouvido e liberado.