Polícia investiga suposto caso de exploração sexual de vulnerável em Piedade de Caratinga

CARATINGA – Está a cargo da Polícia Civil a investigação a respeito de suposto caso de exploração sexual de vulnerável. Os envolvidos são Valdenilson Lemos dos Santos, de 39 anos, e um adolescente, 13, ambos moradores do córrego do Rio Preto, zona rural de Piedade de Caratinga.

No final da tarde desta quinta-feira (21), a Polícia Militar recebeu denúncias informando que Valdenilson estaria abusando sexualmente de um menino para quem ele dá aulas de violão. As denúncias também apontavam Valdenilson tinha o hábito de sair com menor em uma moto.

Diante das denúncias, os militares fizeram rastreamento e encontraram Valdenilson e o menor em um posto de combustíveis. Os policiais conversaram em separado com eles, tendo o menor confirmado que o denunciado acariciava o seu órgão genital e que essa situação vinha repetindo há cerca de um ano. O adolescente confirmou que já recebeu presentes dados por Valdenilson.

Ao ser questionado pelos militares, o suspeito demonstrou certa apreensão e chegou a cair em contradição. Valdenilson confirmou ser homossexual e alegou que não teve relação sexual com o menor, mas admitiu ter feito carinho no órgão genital do adolescente.

Valdenilson foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. Ele não foi autuado em fragrante e um inquérito policial investiga o caso.

O pai da suposta vítima acompanhou a ocorrência. Ele disse que notou a mudança no comportamento do filho, que passou a ficar disperso e agressivo. O pai alegou que sai cedo de casa para trabalhar e não sabia dessa situação. Ele espera que a justiça seja feita.