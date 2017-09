Foragido da Justiça é preso no Santa Cruz

CARATINGA – Ramon Senra de Oliveira, 27 anos, foi preso na tarde de ontem na rua Muriaé, no bairro Santa Cruz. A Polícia Militar chegou até ele após receber denúncia anônima sobre o tráfico de drogas. Durante a ocorrência não foram encontrados entorpecentes, porém os militares constataram que havia um mandado de prisão contra Ramon. Ele foi condenado mais 16 anos prisão por um homicídio ocorrido em 2010. A PM recebeu a informação de que Ramon estaria vendendo drogas. No momento da abordagem, Ramon fugiu e chegou a passar por quintais e se escondeu debaixo de um tanque, mas acabou localizado e detido. Durante a ocorrência não foram encontrados entorpecentes e Ramon disse aos militares que fugiu devido ao mandando de prisão em aberto. O crime do qual Ramon foi condenado aconteceu no dia 8 de março de 2010 na Praça Antônio Rodrigues de Carvalho, bairro Doutor Eduardo, quando Cláudio Jaime de Almeida, 36, foi morto e um menor acabou baleado. Ramon foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.

