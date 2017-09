Ubaporanga realiza 1º Fórum de Cultura

UBAPORANGA – A Prefeitura de Ubaporanga realizou, nas dependências da Escola Municipal Dr. Almério de Rezende, o 1º Fórum de Cultura. De acordo com a organização, o evento teve o objetivo de fazer uma caracterização do município com referências a todos os aspectos históricos, físicos, geográficos, demográficos, econômicos e sociais, que estejam relacionados ao desenvolvimento cultura, além de um diagnóstico cultural com explicações da realidade local na qual se quer atuar e mudar.

Foram realizadas apresentações artísticas culturais como teatro, música, canto indígena e outros. O tema discutido foi parte dos estudos para elaboração do Plano Municipal de Cultura com vigência de dez anos.

Estes trabalhos são acompanhados por um sistema de informações, através do Ministério da Cultura e UFBA. “Fazem parte deste projeto uma média de 500 municípios mineiros e na região, Ubaporanga sai na frente por ser o único a ter feito adesão ao programa que trará grandes propostas de incentivo cultural a toda população”, informou a organização.

Segundo o secretário Valdemar Medina, o “Mazim”, os trabalhos desenvolvidos irão proporcionar maiores condições para que a cultura seja valorizada. “Esperamos que através dos trabalhos que a secretaria vem realizando com as políticas de cultura, nossa cidade encontre mais alternativas para se desenvolver economicamente, culturalmente e que ao descobrirmos novas vocações e potencialidades na área cultural, saibamos promover o crescimento tanto da arte cultural, quanto da nossa cidade”.