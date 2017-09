História dos distritos de Caratinga é tema de projeto de alunos da Doctum

CARATINGA – Alunos do curso de Serviço Social, da Rede de Ensino Doctum, estão realizando o projeto, “Conhecendo a história e os protagonistas dos Distritos de Caratinga”. O projeto tem o objetivo de conhecer as pessoas e suas histórias nos distritos, objetivando assim fazer um resgate histórico do distrito.

Tal projeto está sendo desenvolvido pelos alunos do segundo período de Serviço Social, em especial no distrito de Dom Modesto, onde o projeto iniciou foi um momento ímpar onde moradores relataram sobre diversos fatos sociais que marcaram suas vidas no distrito.

Dom Modesto é o menor distrito, entre os dez que compõe o Município de Caratinga e possui uma história rica, resultado de uma trajetória de vida de muitas famílias que ali se instalaram para criar seus filhos e cultivar a terra. Após 1931, com a expansão da linha férrea, o terminal da estrada de ferro Leopoldina, chegou a Dom Modesto e trouxe ao povoado mais esperança de melhorias e gerou muitos empregos. Diversas histórias foram relatadas pelos moradores entrevistados, como a senhora Maria Efigênia Ramos Santos, de 68 anos, que nasceu no distrito e conta que a linha de ferro foi um meio de transporte muito usado na época. Além de pessoas, transportava mercadorias como o café, carvão e animais. Dona Maria, lembra da época que a iluminação era a base de querosene, e quando chegou a energia elétrica, todos ficaram impressionados. Quando o vizinho comprou a primeira televisão no distrito foi uma alegria, todo mundo se reunia na casa dele para assistir televisão, até os comerciais interessava a população.

O projeto tem relação direta com a atuação do assistente social, uma vez que uma das atribuições desse profissional é fazer diagnóstico, monitoramento e pesquisa social.

Segundo a coordenadora do Curso de Serviço Social, Lívia Maria Siqueira Fernandes, o projeto auxilia no processo de formação acadêmica possibilitando um primeiro contato dos alunos com a pesquisa social, e também posteriormente com o debate sobre o momento vivenciado.

A aluna Welida Patrícia, integrante do projeto, fala da importância desse trabalho para o assistente social, através da intervenção nas famílias e nas suas dificuldades, e diz “uma coisa é falar da pessoa, outra coisa é você vivenciar com ela, ouvir e sentir aquilo que a pessoa está sentindo, o jeito de uma pessoa falar, pelo tom de voz, a gente sabe se é verdade, o que ela fala, se é com sentimento, isso é muito importante! Então essas visitas de campo, trazem bastante experiência”.

Com a finalização e sistematização da pesquisa, a proposta do projeto é que aja um momento de integração entre e os alunos e a comunidade para apresentação dos resultados.