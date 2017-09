Caratinguense concorre a Mister Belleza Latina 2017

Rogério Silva está entre os 10 brasileiros que buscam título nos Estados Unidos

DA REDAÇÃO – Rogério José da Silva, 28 anos, que é natural de Caratinga, mas cresceu em Bom Jesus do Galho, está representando não somente estes dois municípios em especial, mas o Brasil, em uma competição de beleza no exterior. Trata-se do ‘Miss e Mister Belleza Latina’, que acontece uma vez por ano em Boston, capital de Massachusetts (Estados Unidos).

O candidato a Mister – que era vigilante quando morava no Brasil, se mudou com a família há pouco mais de um ano para Hopedale, também em Massachusetts. Diretamente do estado americano, em entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA, ele falou sobre suas expectativas no concurso, que destaca e valoriza a beleza latina.

Rogério afirma que já havia visitado os Estados Unidos em 2013, quando desfilou para uma marca de traje de banho. Através deste contato, se interessou pela competição. “Fiquei sabendo do concurso Mister Belleza Latina através de um amigo. Eu conheci a produção do evento e recebi o convite para participar”.

Na edição 2017 são cinco brasileiras concorrendo para Miss e 10 brasileiros, incluindo Rogério, concorrendo para Mister. A grande final acontecerá no dia 8 de outubro, às 5 pm (18 horas pelo horário de Brasília), nas redondezas de Boston, onde os candidatos serão avaliados pelos jurados. “Concorremos com candidatos de vários países de origem latina, hispânica. Um Mister e uma Miss são escolhidos não só pela beleza, mas também pela simpatia e responsabilidade. A pessoa precisa estar apta para representar o país em todo os eventos até o próximo concurso”, pontua o caratinguense.

Sobre a realização de competições de moda nos Estados Unidos, Rogério afirma que é algo que chama atenção e desperta interesse no País. “Vejo que há um trabalho bem divulgado pela produção do evento e já é um concurso conhecido e respeitado em Massachusetts. As pessoas esperam o ano inteiro por este concurso. É um concurso sério que pode abrir portas para o ramo da moda nos EUA”.

A etapa de votação pela internet já está aberta, basta entrar no perfil oficial do ‘Miss & Mister Belleza Latina 2017’, curtir e compartilhar a foto do seu candidato. Rogério está confiante e espera contar com apoio de seus conterrâneos. “Os candidatos desse ano são fortes e influentes, mas me sinto confiante. E se uma porta se abrir, pretendo seguir no ramo da moda. É uma área que eu gostaria de trabalhar”.