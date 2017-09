Dia da Árvore é comemorado com plantio de mudas na Praça Cesário Alvim

CARATINGA – O Dia da Árvore foi comemorado, ontem, com o plantio de mudas de duas espécies nativas da Mata Atlântica na Praça Cesário Alvim. A ação ambiental teve a participação do prefeito Welington Moreira, secretários de governo, Instituto Estadual de Florestas (IEF), Rotary Clube de Caratinga, Casa da Amizade, Tiro de Guerra 04/003 e escolas públicas e particulares de Caratinga. O evento foi programado pelo Departamento Municipal de Educação Ambiental, propondo a interação social e a conscientização de todos sobre a importância das árvores para a vida humana.

Cinco mudas de árvores da espécie ipê e uma de pau-brasil foram plantadas. Acompanhado de crianças da Escola Municipal Belas Artes, Dr. Welington fez o plantio da muda de árvore pau-brasil. Os estudantes também ajudaram no plantio das mudas de ipê, ao lado do Presidente do Rotary Clube, Sérgio Gomes Rosa e demais participantes. O secretário de Meio Ambiente, Jaider Pascoaline, ressaltou que comemorar o Dia da Árvore é também proteger a natureza e o meio ambiente em que vivemos. O diretor do Departamento de Educação Ambiental de Caratinga, Ricardo Galante Stevanato, informou que nas próximas semanas, na Avenida Dário Grossi, a Secretaria de Meio Ambiente irá plantar 26 mudas de árvores de ipês e flamboyants.

Welington Moreira disse que a Prefeitura de Caratinga sempre irá apoiar a preservação ambiental, gerando maior qualidade de vida para as pessoas do Município e que por aqui passam.

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CESÁRIO ALVIM

No mês de agosto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou um trabalho de revitalização da Praça Cesário Alvim, realizando o plantio de plantas ornamentais nos canteiros e fazendo com que a irrigação fosse mais frequente. O próximo passo é o plantio de cinco mil mudas de plantas de várias espécies. A Secretaria de Desenvolvimento Social também teve papel fundamental no processo de melhorias na Praça Cesário Alvim. Assistentes Sociais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) intensificaram as visitas, conversando com os andarilhos que frequentavam o cartão postal de Caratinga, ofertando oportunidade para que eles voltassem ao convívio da família, participassem de programas sociais ou retornassem para as cidades de origem.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga