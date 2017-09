Revólver e munições apreendidos em casa de idoso

CARATINGA – A Polícia Militar apreendeu na tarde desta quarta-feira (20) um revólver calibre 22 e cerca de 50 munições do mesmo calibre, na casa de um idoso, 85 anos, localizada no distrito de São João do Jacutinga, zona rural de Caratinga.

Durante patrulhamento, a equipe Tático Móvel foi informada que o idoso teria feito diversos disparos na casa de um vizinho devido a um desentendimento entre eles.

Os policiais foram até a casa do idoso e recolheram a arma e as munições. Segundo a PM, essa ação pode ter evitado que um crime de maior proporção viesse a acontecer.

O idoso foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. De acordo com a PM, esse idoso já teve uma arma furtada.