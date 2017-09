Automóvel cai em cima de casa em Vargem Alegre

DA REDAÇÃO – Um acidente foi registrado na manhã de ontem na rua Projetada, bairro Quirino Eugênio, em Vargem Alegre. Um Gol caiu em cima de uma casa. O carro era dirigido pelo vereador de Vargem Alegre, Sideney Machado Dias (DEM), 73 anos, mais conhecido como ‘Taquari’.

Segundo informações, Taquari dirigia o veículo, quando no final da rua, em uma curva, o acelerador do automóvel travou e ele veio perder o controle da direção. O veículo saiu da rua e caiu em cima da casa. Segundo o proprietário, no momento não havia nenhum morador no imóvel.

Não foi detectada nenhuma irregularidade quanto ao veículo. Taquari e o dono da casa entraram em acordo visando reparar os danos.