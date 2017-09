Parceria entre UNEC e América permite avanço de time de vôlei do clube às finais de torneio regional

Iniciativa é do curso de Educação Física da instituição

CARATINGA – Através de uma parceria entre o curso de Educação Física do UNEC, Centro Universitário de Caratinga, e o América Futebol Clube, foi possível classificar uma equipe de vôlei do clube para as finais de um torneio regional da modalidade esportiva. O projeto ‘UNEC VÔLEI’, como é intitulado, surgiu de uma ideia do UNEC, através do curso de Educação Física, de oferecer ao aluno a possibilidade de vivenciar uma experiência de treinos de rendimento. Daí foi feita a parceria entre a instituição e o América Futebol Clube, que surgiu da seguinte forma. Como o América joga outros torneios de vôlei, através da chamada Assessoria Regional, número 4, do Vale do Aço, e possui demandas em suas dependências, foi proposto que o Ginásio Poliesportivo do Campus II do UNEC disponibilizasse toda a sua estrutura, surgindo assim a possibilidade da parceria. O UNEC cede o espaço onde ocorrem os treinos, o profissional que os monitora, uniformes, mochilas e até ajuda de custo, além de toda a estrutura, e o América entra na competição utilizando o nome.

São 12 atletas, na faixa etária de 16 anos, que treinam quatro vezes por semana no Campus II. São pessoas da comunidade monitoradas por profissionais da instituição. No mês passado foi possível classificar a equipe para jogar as finais de um torneio que ocorrerão em novembro no Vale do Aço.

“Aqui a gente aprende a base do esporte, que é uma coisa que eu gosto muito. Vou buscar sempre aprender. O UNEC fornece um ótimo material. O ginásio é excelente, a iluminação e o material são bons, temos um ótimo professor. Deixei de jogar futsal para jogar vôlei.” Foi o que disse o jovem Andrews Nogueira, participante do projeto.

Além de ter uma equipe de competição, os alunos do curso de Educação Física podem também vivenciar a experiência na prática, e as pessoas da comunidade ganham a chance de praticar o esporte e até de competir.

Para o professor de Educação Física do UNEC, Vagner Maciel Freres, todos saem ganhando. “Os nossos alunos tem aqui a oportunidade de fazer seu estágio supervisionado. Já os garotos estão em uma faixa etária que necessitam ocupar o tempo, para que não fiquem ociosos e aqui possuem uma agenda semanal bem preenchida, e treinam de segunda a sábado. A gente até se torna amigo. Em um ambiente saudável, que é do esporte, da competição e da socialização.”