Criança recebe a doação de cadeiras de rodas e de banho

Campanha foi feita pela FUNEC, por intermédio da Escola Professor Jairo Grossi

CARATINGA – Após a realização de uma campanha solidária desenvolvida através da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), por meio da Escola Professor Jairo Grossi, para a arrecadação de recursos e a aquisição de uma cadeira de rodas, destinada a uma criança de 03 anos com necessidades especiais, a campanha chegou ao fim com um final feliz.

Nesta terça-feira (19/09) Pedro Henrique, que possui uma doença degenerativa chamada de mielomeningocele, um defeito congênito que afeta a espinha dorsal, recebeu a doação não de uma, mas de duas cadeiras especiais. A entrega foi feita na sala dos pioneiros, Campus I do UNEC, por funcionários e diretores da instituição, que abraçou a causa, apoiando piamente a iniciativa.

A ideia de realizar a campanha partiu da aluna Paula Quintela Loures, que estuda na escola professor Jairo Grossi e tem apenas 10 anos. Paulinha, como ela é chamada, viu uma matéria num jornal contando a história e as condições financeiras da família, se sensibilizou, e pediu ao seu pai que a ajudasse a arrecadar o valor equivalente a compra da cadeira. Depois de uma verdadeira força tarefa, o objetivo foi alcançado. No rosto de Paulinha uma alegria contagiante e a certeza do quão gratificante é poder ajudar a quem necessita. “A todo instante, mesmo com as dificuldades, seu sempre acreditei, e sempre soube que ia conseguir. E agora chegamos a esse resultado. É muito legal. Estou muito feliz e me sentindo realizada,” diz Paulinha.

A equipe organizadora contabilizou um total de R$ 2.581 reais, o suficiente para a aquisição. “A gente precisava de alguém para abraçar a campanha e conseguimos. Nem esperamos que uma criança tomasse a iniciativa. Estamos agradecidos e impressionados. Uma cadeira será utilizada no banho, e a outra para andar, passear, melhorar a mobilidade, facilitar a nossa vida. Estão todos de parabéns. Os agradeço pela colaboração e por tudo que fizeram por nós.” Foi o que disse emocionada Tainá Virgílio, mãe da criança, moradora do bairro Esplanada em Caratinga.

Paulinha é filha de Odom Faiçal Loures, analista de sistema da FUNEC, que ficou orgulhoso com a iniciativa da filha. “De imediato ela se sensibilizou. Trouxemos a proposta para dentro da escola. Toda a direção aprovou e começamos a campanha com a arrecadação de recursos por parte dos alunos e dos funcionários. Ela ficou enlouquecida, no bom sentido, sabendo que poderia fazer alguma coisa para ajudar alguém. Isso a deixou motivada. As colegas e a escola abraçaram a causa e deu no que deu.”

São duas cadeiras especiais, sob medida, que não se encontra nas lojas. Foi preciso procurar um fisioterapeuta para tirar as medidas, fazer a encomenda, e esperar por 60 dias para a chegada e pela entrega.

Para a diretora da escola professor Jairo Grossi Francisca Pires, esse tipo de procedimento de sua aluna só comprova que o educandário está no caminho certo no que diz respeito ao que se ensina em termos de valores. “Há um projeto social trabalhado na escola há vários anos, onde trabalhamos exatamente esses valores, que é de resgatar na criança essa habilidade do ser social, humano e solidário com o outro. Estamos vendo aqui o reflexo desse trabalho. A Paulinha se sensibilizou e tomou a iniciativa de ajudar o Pedro. Outros alunos também tem se sensibilizado em prol de ajudar o próximo. Fruto do trabalho desenvolvido há 15 anos.”

O reitor do Centro Universitário de Caratinga, professor Antônio Fonseca da Silva, também se sentiu gratificado com o fato da instituição, no caso a escola professor Jairo Grossi, ter crianças tão novas, com tamanha consciência social e humana. “Considera-se mais importante essa iniciativa ter partido de uma criança, além de se poder cumprir o papel social. A Paulinha sensibilizou toda a escola, alunos e funcionários da instituição. Isso nos agrada muito. Ainda existem pessoas preocupadas um com o outro. E é motivo de muita alegria ver isso em uma criança de apenas 10 anos.”