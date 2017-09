Funcionários dos Correios entram em greve por tempo indeterminado

CARATINGA – “Estamos em greve”, diz a faixa afixada ontem na portão do centro de distribuição dos Correios em Caratinga. O movimento foi deflagrado nesta terça-feira (19) em 20 estados e no Distrito Federal e já tem seus reflexos na região. Conforme informações, hoje os funcionários ficariam em frente à agência dos Correios na rua Coronel Pedro Martins.

Os grevistas estão em campanha salarial e são contra a privatização dos Correios. Segundo Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect), foram mais de 50 dias de negociação, sem sucesso. Entre os motivos da greve estão o fechamento de agências por todo o país, pressão para adesão ao plano de demissão voluntária, ameaça de demissão motivada com alegação da crise, ameaça de privatização, corte de investimentos em todo o país, falta de concurso público, redução no número de funcionários, além de mudanças no plano de saúde e suspensão das férias para todos os trabalhadores, exceto para aqueles que já estão com férias vencidas. Ainda conforme a Fentect, a paralisação é parcial, com redução de funcionários nas agências.

Os Correios informaram que a paralisação parcial não afeta os serviços de atendimento e que todas as agências, inclusive nas regiões que aderiram à greve, estão abertas e todos os serviços estão disponíveis.