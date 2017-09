Poder Judiciário distribui R$ 569.275,44 a instituições de Caratinga e região

Valores foram arrecadados com aplicação da pena de prestações pecuniárias, objeto de transações penais e sentenças condenatórias

CARATINGA- A 1ª Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Caratinga divulgou o resultado de projetos apresentados pelas entidades sem fins lucrativos para recebimento de valores arrecadados com aplicação da pena de prestações pecuniárias, objeto de transações penais e sentenças condenatórias. O total a ser destinado imediatamente é de R$ 355.075,44. Posteriormente, serão liberados mais R$ 211.200,00.

Foram aprovados projetos das seguintes instituições: Associação de Proteção e Amparo ao Condenado (Apac); Conselho Municipal de Segurança Pública (Polícia Militar de Caratinga) e (Polícia Civil de Caratinga); Escolinha do Anápolis; Tiro de Guerra; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Ubaporanga; Lar Espírita Maria de Nazaré, em Ubaporanga; Associação de Amparo aos Doentes Mentais (Asadom); Movimento Social São João Batista (Moviso); Associação dos Deficientes Físicos de Caratinga (Adefic); Associação dos Portadores de Doença Renal de Caratinga (Asdoerc); Associação Desportiva Imbé de Minas (ADIM); Associação Korion de Desportos e Associação Mãe Admirável (AMA).

Os recursos são destinados preferencialmente às entidades que apresentem projetos para manutenção e recuperação das dependências de estabelecimentos prisionais, a abertura de novas vagas para acolhimento de pessoas apenadas e melhores condições de abrigo a internos e internas do sistema prisional do Estado, em observância ao critério estabelecido nas políticas específicas de respeito à pessoa humana.

São priorizados os projetos de melhoria da custódia de presos e de ressocialização dos apenados propostos pelas unidades prisionais; e apresentados por instituições que recebam cumpridores de prestação de serviços à comunidade ou que atuem diretamente na execução penal, com assistência à ressocialização de apenados, às vítimas de crimes e prevenção da criminalidade, com destaque para os Conselhos da Comunidade.