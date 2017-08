Prefeitura abre licitação de R$ 715.815,00 para compra de refeições e marmitex

Executivo destacou as aquisições como “imprescindíveis” e que não ocorrendo, “certamente causará prejuízos inquantificáveis à população”

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação para contratação de empresas para o fornecimento de refeições e marmitex, destinados a atender as secretarias municipais e o gabinete do prefeito. A ata de registros de preços tem o prazo de um ano e o valor total da licitação é de R$ 715.815,00. Na cotação apresentada, um marmitex pode chegar ao preço de R$ 20,96.

O edital traz algumas exigências. O fornecimento poderá ser realizado em embalagens térmicas de alumínio tipo quentinha e acondicionada em depósitos de isopor ou no seu próprio refeitório desde que seja no município. O peso médio da refeição deverá ser de 700 gramas e 1.000 gramas. O almoço deverá ser servido de segunda a sexta-feira, a partir das 11h e o jantar, de segunda a sexta-feira, a partir das 17h.

Há um tipo de prato para cada dia da semana: segunda-feira (arroz, feijão batido, 1 tipo de legume cozido, 1 tipo de verdura e bife de porco picado); terça-feira (arroz, feijão batido, 1 tipo de legume cozido, 1 tipo de verdura e carne cozida com batatas ou mandioca); quarta-feira (arroz, feijão batido, 1 tipo de legume cozido, 1 tipo de verdura e filé de frango picado com cebola); quinta-feira (arroz, feijão batido, 1 tipo de legume cozido,1 tipo de verdura e bife de porco picado) e sexta-feira (arroz, feijão batido, 1 tipo de legume cozido, 1 tipo de verdura; e coxa e sobre coxa assado).

A justificativa apresentada pela Prefeitura para a licitação de refeições e marmitex é a seguinte: “Objetivando dar continuidade as atividades desenvolvidas pelas diversas secretarias municipais e gabinete do prefeito, torna se necessária a abertura de procedimento administrativo para o registro de Preço para fornecimento parcelado do objeto em epígrafe”. O Executivo ainda destacou as aquisições como “imprescindíveis” para o andamento das atividades da Prefeitura e que não ocorrendo, “certamente causará prejuízos inquantificáveis à população”.

Poderão participar, cota exclusiva (itens em que não se alcance o valor de até R$ 80.000), empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI; já a cota reservada é destinada às microempresas e empresas de pequeno porte e a cota principal, às empresas que atendam às condições de habilitação.

Para a cota exclusiva são 27 itens, distribuídos entre a sede e distritos de Caratinga. Por exemplo, somente com 4000 marmitex com peso final mínimo de 1.000 gramas, que deverão ser entregues na sede do município, pelo preço unitário de R$ 15,31 a Prefeitura estima o gasto de R$ 61.240,00.

Já a cota principal apresenta dois itens sendo 15.000 marmitex com peso final mínimo de 700 gramas para a sede do município, com o valor unitário de R$ 11,92 e um total de R$ 178.800,00; além de refeição, servida no próprio estabelecimento, que acomode no mínimo 120 pessoas oferecendo 9.000 kg de comida, pelo valor total de R$ 141.480,00. Juntos, os itens somam R$ 320.280,00.

Na cota reservada, também são dois itens apresentados. Na cotação para 5000 marmitex com peso final mínimo de 700 gramas, entregue na sede do município, por R$ 11,92 cada, a estimativa é de R$ 59.600. Já a refeição servida no próprio estabelecimento, sendo 3.000 kg de comida, pelo valor unitário de R$ 15,72 traz o valor final de R$ 47.160,00.

COTA EXCLUSIVA