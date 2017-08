Rio Caratinga pede socorro

Até carcaças de geladeiras estão sendo jogadas no leito do rio

CARATINGA – A paisagem do Rio Caratinga mudou nos últimos anos, a água passou a ter um tom mais turvo e onde se viam peixes, hoje a sujeira impera e até carcaças de geladeiras são vistas boiando em seu leito. E como forma de pedir socorro, avisar sobre a falta oxigenação na água, camadas de espumas estão sendo formadas na região do rio que corta o córrego dos Campinhos, zona rural de Caratinga.

Quem fez a descoberta foi o empresário Marinho Magalhães. Numa tarde de sábado, ele fazia sua cavalgada quando notou um estranho odor vindo do rio. Ele resolveu conferir e tomou um susto. “Realmente foi algo impactante. Já vi muitas

coisas dentro do Rio Caratinga, mas carcaças de geladeira foi a primeira vez que vi, numa total falta de respeito ao meio ambiente”, classificou Marinho.

Como ele faz parte do Rotary Club Caratinga, entidade que também se atém às questões ambientais, comunicou o fato ao presidente do clube, Sérgio Gomes Rosa, e ao rotariano Pablo Bragança, que é coordenador das Unidades de Conservação de Caratinga. O rotariano Wilson Martins, fotógrafo do DIÁRIO, ficou incumbido de fazer os registros desta visitação.

Durante a visita, eles ficaram impressionados com o que viram. “Como alguém pode fazer isso?”, questionou Sérgio. Por sua vez, Pablo observou que algo tem que ser feito, caso contrário, daqui algum tempo os moradores da região não irão suportar o odor que sairá do rio.

Um ambientalista ouvido pela reportagem disse que espera que o Rio Caratinga se torne uma Área de Proteção Ambiental (APA), assim como é a região da Pedra do Itaúna. “Pois teria como proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais existentes no rio, para a melhoria da qualidade de vida da população local e para a proteção dos ecossistemas regionais. O objetivo primordial de uma APA é a conservação de processos naturais e da biodiversidade, orientando o desenvolvimento, adequando as várias atividades humanas às características ambientais da área”, explicou.

REMANSO

O quadro mais aterrador é justamente num remanso, já que é um trecho do rio em que não há forte correnteza e todo esse material ali se acumula. Ontem, Pablo Bragança informou que já houve contato com outros departamentos da Prefeitura e que o cronograma para limpeza está sendo definido para que ela ocorra o mais breve possível.

E pouco à frente desse remanso, na última quinta-feira (10), camadas de espumas podiam ser vistas. O ambientalista ouvido pela reportagem disse isso seria um ‘grito de socorro’ do rio e que geralmente é causado pela poluição provocada pelo lançamento de esgoto na água, mas que caberia uma análise mais detalhada. Outro ponto abordado por ele é que para ter vida (peixes) é preciso que a água tenha de cinco a sete miligramas de oxigênio por litro, porém frisou novamente que exames teriam que serem feitos para saber o nível de oxigenação neste ponto do Rio Caratinga.

A reportagem entrou em contato com um militar da Polícia Ambiental e ele explicou que nesse caso, cabe multa e processo. Porém, salientou que é necessária a formalização da denúncia para que medidas sejam tomadas e assim descobrir quem está lançando esses objetos no Rio Caratinga.

E onde há vida, há esperança. Um ninho com ovos de pata mostra que há luz no final do túnel para o Rio Caratinga. “Chega a ser impressionante ver esse ninho em meio tanta sujeira. É um milagre e nos mostra que temos que trabalhar para que tenhamos melhores condições de vida. É uma campanha árdua, mas a sociedade pode contar com o apoio do Rotary Club”, finaliza Sérgio Gomes Rosa.