PAINEL 13-08-2017

Café

O mercado de café apresentou-se mais firme e com os preços no mercado físico em evolução até a quarta-feira (9). Na quinta-feira (10), a disputa em torno do vencimento do mercado de opções em Nova Iorque derrubou as cotações na ICE e os contratos com vencimento em setembro próximo caiu 415 pontos. Ajudou a queda a tensão causada pela Coreia do Norte que levou as bolsas globais a trabalharem esta semana em baixa.

Café II

Sexta-feira (11), o último dia útil da semana, os contratos de café retomaram o viés de alta que predominou nas últimas semanas. Os contratos com vencimento em setembro fecharam na sexta com 180 pontos de alta e, apesar dos 415 pontos de baixa na quinta, o balanço da semana acumulou alta de 15 pontos.

Café III

No mercado físico brasileiro, apesar de lentos e com volume baixo para esta época do ano, os negócios fluíram melhor até a quarta-feira. Houve muita disposição de compra e o volume de negócios fechados só não foi maior devido ao pouco interesse dos cafeicultores em vender nas bases oferecidas pelos compradores.

Café IV

Os produtores continuam com a atenção voltada para os trabalhos de colheita, já próximos dos 80%, que avançam bem com o tempo seco. Consideram que a quebra maior da safra 2017, de ciclo baixo, está confirmada, e claramente não querem vender sua produção nas bases oferecidas pelos compradores. Aparentemente a quantidade de cafés de boa qualidade a finos foi a que mais caiu.

Café V

O fato de apenas 1,5 milhões de sacas de café verde(arábica) embarcadas pelo Brasil no mês de julho é o menor volume para um mês de julho desde 2006 e confirma a pouca oferta de café no mercado interno brasileiro. Na bolsa de Nova Iorque, o fechamento na sexta-feira, dia 11, o preço ficou em R$ 587,02 por saca.

Café VI

Em Caratinga, a colheita já está em torno dos 90% e deve ser finalizada nas duas próximas semanas. Pelos comentários dos produtores, o ano teve queda na produção, algo que pode ultrapassar as bases de 40%. Nas regiões mais quentes, Sapucaia, Dom Lara, Dom Modesto e Santa Efigênia, as perdas chegam ao percentual bem maior, justificado pela seca do ano passado em que os galhos do cafeeiro pouco cresceram.

Política

Durante a semana, mais uma bomba na política caratinguense com o pedido de exoneração do vice-prefeito Dr. Giovanni do cargo de secretário de Saúde. Nos bastidores, a oposição comenta que o namoro já acabou entre o prefeito e o vice nos sete primeiros meses de mandato. Já o vice Dr. Giovanni, disse que o motivo é sua saúde, pois se submeteria a uma cirurgia e teria que se afastar.

Prefeito e vice

Alguns setores da oposição já dão como certo o afastamento de Giovanni do grupo político de Welington. Outros comentam que o vice-prefeito deixou muito claro que deixa a pasta, mas não deixaria o governo e o apoio ao prefeito. Como nas três últimas gestões o posicionamento dos vices foi sempre de cisão ao do prefeitos, vamos ver o como ficará o relacionamento de Giovanni com Welington.

Ernandes Huebra

O chefe de Gabinete Ernandes Huebra esteve em Belo Horizonte, na cerimônia de entrega de academia ao ar livre. O deputado André Quintão destinou mais um benefício ao município de Caratinga e Ernandes esteve representado o prefeito Welington Moreira.

Márcio Santos

O secretário de Obras Públicas de Caratinga, Márcio Santos, esteve no distrito de Sapucaia com o vereador Diego Oliveira em reunião com os produtores rurais das quatro encruzilhadas. O secretário vem realizando o patrolamento na região, muito reivindicado pelos cafeicultores e produtores.

Moradores de rua

Nesta semana, os vereadores tiveram uma reunião do CREAS municipal, com representantes da sociedade para discussão sobre os moradores de rua. “O objetivo principal é encontrar soluções e unir forças” conforme comentou o vereador Diego Oliveira. Presentes representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Juiz de Direito do Trabalho, Procuradoria Municipal, Secretarias Municipais, Poder Legislativo, imprensa, dentre outros. Pelo visto o poder público está tendo muitas dificuldades de retirar das ruas da cidades os moradores de ruas que crescem a cada dia. Uns pelo abandono social e outros pelas drogas mesmo.

Praça Cesário Alvin

Um dos pontos de concentração mais forte na cidade é o maior cartão postal, “a praça Cesário Alvim”. Hoje dezenas de moradores de ruas dormem e fazem necessidades básicas ao pleno ar livre e com situações constrangedoras para quem passa por lá. Pelo visto, as autoridades constituídas terão muito serviço pela frente, já que este está se tornando um problema em todos aglomerados urbanos do país.

Cachaça

O poder público municipal proibiu a cachaça na ferinha, depois na Rodoviária e agora??? Na praça Cesário Alvim para espantar o aglomerado?

Agricultura

Na terça-feira (8), o secretário de Agricultura de Caratinga, Alcides Leite, esteve na sessão da Câmara e voltou a ressaltar o sucateamento que está a infraestrutura na área rural do município de Caratinga. Para o secretário, Caratinga tem que urgentemente voltar os investimentos para infraestrutura no campo para que a cidade não pague caro nas próximas décadas pela perda de produção e produtividade da produção agrícola.

Agricultura II

Para o secretário, é inevitável o debate da duplicação do Ceasa MG, da criação de um mercado municipal, do término das ligações asfálticas entre a sede e os distritos e da substituições das ponte de madeiras por pontes de concretos e de tubulões para suportar a logística do agronegócio.

Câmara Municipal

Já na sessão da próxima terça-feira (15) quem estará na Câmara será a secretária municipal de Desenvolvimento Social, senhora Sônia Gomes de Freitas, para prestação de contas a propósito das realizações previstas por aquela pasta, bem como prestar esclarecimentos sobre a real situação que a referida Secretaria foi entregue pela gestão anterior.

Câmara Municipal II

Outro tema a ser debatido na próxima terça-feira será o aumento salarial dos advogados do legislativo municipal para o valor de 6.401 reais. Com a crise que anda em todo país, será que este é o momento de aprovar aumento salarial para apenas uma classe?