Casal é morto na frente do filho

Crime aconteceu na zona rural de Taparuba

DA REDAÇÃO – Um duplo homicídio foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (2) no córrego Santo Antônio, zona rural de Taparuba. Claudinei Gomes da Silva, 40 anos, e Irene Cardoso de Campos, 35, foram mortos numa emboscada. O filho presenciou o crime e só escapou da morte porque se escondeu num canavial. A Polícia já tem nomes dos suspeitos, pois Claudinei já havia sido vítima de tentativa de homicídio.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao córrego Santo Antônio, tendo encontrado os corpos na estrada. Em seguida, a Perícia Técnica da Polícia Civil chegou ao local. Durante os trabalhos, foram localizadas uma garrucha calibre 22 e oito munições na cintura de Claudinei. Também foram encontrados R$ 3.130,00 com as vítimas. O dinheiro foi entregue para um irmão de Claudinei. Próximo aos corpos, foram apreendidos vários projéteis de arma de fogo, aparentando ser calibre .32 e esferas de espingarda, além de várias buchas usadas em espingardas cartucheiras. Num barraco foi apreendido um estojo de munição calibre 32.

Após os trabalhos da perícia, os corpos foram entregues ao serviço funerário.

A TESTEMUNHA

O filho presenciou toda ação. O adolescente contou que seus pais seguiam numa moto enquanto ele estava em uma bicicleta. Em determinado momento, notou que dois indivíduos se aproximaram numa moto preta. Segundo o filho, os ocupantes dessa moto tentaram fazer com que seus parassem, mas Claudinei e Irene tentaram fugir. Neste instante, dois homens, que estavam em um barraco, atiraram contra as vítimas, que caíram ao chão. Em seguida, estes indivíduos desceram do barranco e atiraram novamente.

O filho das vítimas disse que começou a gritar e quando os autores se viraram contra ele, o adolescente se escondeu num canavial e ficou lá por cerca de 20 minutos. Conforme essa testemunha, após o crime os autores fugiram sentido ao município de Mutum.

SUSPEITOS

A Polícia Militar fez levantamentos e foi informada que o suspeito seria um vizinho de Claudinei, que inclusive figura como autor de uma tentativa de homicídio contra Claudinei ocorrida no dia 22 de junho de 2017. Os policiais foram até a casa desse homem, mas foram avisados que ele e a esposa saíram cedo e não tinham voltado.

Em continuação aos levantamentos, os militares foram informados que um homem, 27 anos, foi visto na região portando uma espingarda cartucheira e que ele chegou a efetuar disparos, possivelmente, para intimidar os familiares das vítimas. Este suspeito saiu de casa mais cedo nesta quarta-feira e também levou a esposa consigo.

Em conversa com o irmão de Claudinei, ele disse que a vítima foi até a cidade de Mutum em companhia de um indivíduo que estaria intermediando o conflito entre Claudinei e o vizinho. Porém este familiar disse que este homem seria uma pessoa perigosa e que teria cometido, há alguns anos, homicídios na região de Mutum.

Os suspeitos não tinham sido detidos até o final dessa edição.