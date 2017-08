Caminhos do Vale discute estruturação sustentável de estradas rurais na região

IPATINGA – Prefeitos e secretários de Obras Públicas, Meio Ambiente e Assistência Social de 17 municípios do Vale do Aço participaram da reunião bimestral do programa Caminhos do Vale, realizado pela Usiminas em parceria com a Associação dos Municípios do Vale do Aço (AMVA). O objetivo do encontro, na tarde desta quinta-feira (20), no Escritório Central da Usiminas, em Ipatinga, foi alinhar ações do trabalho integrado entre a siderúrgica e 26 municípios da região do Vale do Aço e adjacências.

Com a destinação do agregado siderúrgico, resultante da fabricação do aço Usiminas como matéria prima para estruturação e melhorias de mais de 600 km de estradas vicinais em apenas sete meses, o programa incentiva ainda como contrapartida dos municípios participantes ações ambientais, como a recuperação e preservação de nascentes.

Como anfitrião do encontro, o prefeito Sebastião Quintão abriu a reunião elogiando o programa que considera “extremamente importante” para melhorar efetivamente a qualidade de vida rural. “E mais que isso: sou testemunha da união espontânea dos moradores de São Cândido (distrito de Caratinga) para participar deste programa. Hoje a estrada está pelo menos mil vezes melhor. Temos que reconhecer a importância deste programa e parabenizar a Usiminas pela iniciativa”, disse.

INTEGRAÇÃO E INCENTIVO

De acordo com o presidente da AMVA e prefeito de Entre Folhas, Ailton Silveira, os secretários precisam ficar atentos às exigências técnicas do programa. “Não é só jogar o produto na estrada, pois existem critérios para a aplicação do agregado. Quanto mais obedecermos as orientações técnicas, melhor será o resultado, como foi mostrado pelo município de Braúnas”, afirmou, após ouvir do prefeito Jovani Menezes em detalhes a experiência exitosa da aplicação do agregado siderúrgico nas estradas daquele município.

Encerrando a reunião, o assessor executivo da diretoria da Usiminas, Henrique Eleto dos Santos, reafirmou o compromisso da empresa em estreitar a relação com os municípios, através do Caminhos do Vale. “A satisfação da comunidade com o programa, mostra que essa é uma proposta que veio para ficar. Queremos ampliar, cada vez mais, ações sustentáveis que integrem comunidades urbanas e rurais aos produtos da siderurgia, incentivando o poder público a se envolver em projetos que demonstrem crescimento econômico e geração de empregos e renda alinhados aos cuidados com o meio ambiente”, arrematou.