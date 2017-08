Policial militar é morto em tentativa de assalto ao BB de Santa Margarida

ANTA MARGARIDA (MG) – Tentativa de assalto na agência do Banco do Brasil na manhã desta segunda-feira (10) em Santa Margarida. Na troca de tiros com os bandidos, um policial foi morto. O vigilante da agência também foi baleado.

As primeiras informações são de que os bandidos fugiram com reféns. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e fazem cerco em toda a região na tentativa de prender os bandidos.

Moradores ficaram assustados com tamanha violência. O militar foi baleado na cabeça e morreu no local.

*Fotos e informações: Portal Caparaó