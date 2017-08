HOMENAGEM PÓSTUMA

Esta semana o colaborador desta coluna Professor Geraldo Lomeu Ferreira, e também o Professor Maxwell Lomeu Bastos, meu colega de trabalho na E. E. Professor Joaquim Nunes (NEEC); sofreram uma perda irreparável com o falecimento de sua mãe.

O professor Lomeu, com seu talento e arte, nos brinda através dos desenhos originais e criativos, cada artigo aqui publicado.

Todos os amigos, consternados com a dor da família; prestamos esta homenagem a Senhora Cláudia Alves Ferreira; que com carinho e sabedoria, próprios de uma mãe dedicada, soube transmitir aos seus filhos, e a quem pode com ela conviver, a essência da vida: o amor!

“Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.” (Jo 5. 24).

CLÁUDIA ALVES FERREIRA

(18/02/1940- 25/06/2017)

“Despedir-se de um amor é despedir-se de si mesmo” (Martha Medeiros). Deixo à toda família, ora em luto pela dor; a certeza e a renovação das forças, pelo nome e amor em Jesus Cristo.