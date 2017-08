Novas mudanças no trânsito do centro de Caratinga

CARATINGA- A partir desta sexta-feira (30), acontecerão mudanças no trânsito do centro de Caratinga. O Conselho Municipal de Trânsito recebeu um projeto de engenharia de trânsito, elaborado pela engenheira Gisele Gonçalves, da empresa Garra Traffic, responsável pela troca dos semáforos na cidade.

O projeto consiste em impedir a conversão direta saindo da Avenida Benedito Valadares, sentido a Rua Raul Soares. Na prática, os motoristas deverão fazer a conversão após contornar a Praça Getúlio Vargas (passando em frente ao antigo Fórum), e só então seguir para Rua Raul Soares. Os semáforos da Praça Getúlio Vargas e Benedito Valadares ficarão abertos ao mesmo tempo. Agentes de trânsito e a Polícia Militar irão acompanhar e instruir pedestres e motoristas durante todo o dia.

De acordo com a vice-presidente do Conselho, Cristiane Aparecida de Faria, o órgão está com uma grande demanda de deliberações sobre mudanças necessárias ao trânsito local. Cristiane ressalta a necessidade de “grandes transformações”. “A cidade hoje está sobrecarregada, com muitos veículos e não tem uma estrutura adequada para fazer grandes transformações. A última demanda que foi apresentada pra gente é que com a manutenção dos semáforos, houve uma mudança no tempo dos semáforos. Houve muita discussão porque segundo a sociedade, os veículos estavam tendo dificuldades, estava muito curto. A gente levou para o órgão de trânsito e a empresa responsável por essa reestruturação dos semáforos apresentou que realmente Caratinga tem um fluxo muito grande e que o cruzamento da área central é polêmico. São três vias, além do pedestre, que ainda tem que ser aberto o semáforo pra ele”.

Com as mudanças propostas, o Conselho constatou durante um teste realizado no local, que o tempo de fechamento do sinal diminuiu aumentando o fluxo do trânsito, além de dar mais segurança aos pedestres, que automaticamente só poderão atravessar após a abertura do sinal de pedestres. “Nós acompanhamos e constatamos que realmente diminuiria em muito o tempo do semáforo e aumentaria o fluxo do trânsito, melhoraria a questão da segurança dos pedestres que acabam por invadir a via. Na última reunião foi aprovada essa mudança de tempo da sinalização e, consequentemente, os veículos vão ter que fazer um contorno na Praça Getúlio Vargas. Ou seja, o semáforo agora vai diminuir um tempo; os veículos que estão vindo da Praça Getúlio Vargas sentido a Rua Raul Soares ou Avenida Benedito Valadares, o semáforo deles vai abrir juntamente com o semáforo que desce a Benedito Valadares. Para evitar o conflito entre os veículos, aqueles que estão descendo e querem subir a Raul Soares devem contornar a Praça”.

Cristiane ainda destaca que durante a apresentação e o teste foram constatados que a maioria dos veículos que saíam do sinal verde da Benedito Valadares conseguia fazer o contorno tranquilamente. “Ainda era possível pegar o tempo verde do outro semáforo, poucos que não conseguiram. Agora só vão abrir dois sinais de veículos e um de pedestre”.

Para que essas mudanças ocorram, a Praça Getúlio Vargas precisará ser desobstruída. Para isso, os ‘flanelinhas’ que ficam aglomerados em frente ao antigo prédio do Fórum serão retirados do local, além de

intensificação para que nenhum veículo estacione no local. O ponto de táxi será transferido para outra rua. “Durante as reuniões foi constatado que o município vai ter que inibir todos os estacionamentos naquela área. Com relação à atividade de limpeza, foi até repassado que a gestão vai fazer um trabalho com eles, organizar uma situação para que eles se estabeleçam em outro local, porque ali é regulamentado que é proibido estacionamento. No momento, o prédio está inutilizado, mas, em breve, será reativado e ali é entrada de garagem. Já os taxistas foram notificados em uma reunião e eles estão sendo transferidos para a Rua José de Paula Maciel, que antes era um embarque e desembarque de alunos, mas com a transferência da escola, aquela área que antigamente era um ponto de táxi, vai voltar a ser”.

Outras mudanças foram aprovadas. A Travessa Coronel Ferreira Santos (Travessa da Prefeitura) será via de mão única, ou seja, o motorista não poderá sair da rua Raul Soares sentido a João Pinheiro. A rotatória da Rua Coronel Antônio da Silva (esquina do Ponto Quente) foi retirada e também passará por testes, para identificar a melhor forma de sinalização e se haverá necessidade de modificação das vias de acesso. O retorno deverá ser feito na Travessa João Coutinho. “Observa-se que o conflito entre veículos nessas ruas muito estreitas, acaba dificultando a fluidez. Infelizmente, para que a gente consiga desenvolver são necessárias algumas mudanças e testes, para a gente ver se realmente vai ter menos conflito entre os veículos nos cruzamentos”.