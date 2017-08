Assessoria do deputado Mauro Lopes dá detalhes sobre projeto de mirante na Pedra Itaúna

Dentre as iniciativas, está prevista a construção de uma imagem de Cristo

DA REDAÇÃO – Na edição do último domingo (18), foi publicada a matéria “Mauro Lopes anuncia trincheiras no perímetro urbano da BR-116, em Caratinga”. Na reportagem, o deputado federal pelo PMDB falou sobre algumas obras previstas para incrementar o turismo em Caratinga, no caso um mirante na Pedra Itaúna, onde serão investidos 1.7 milhão de reais. No local também seria construída uma imagem de Cristo. “No turismo, tem R$ 700.000 empenhados e hoje (sexta-feira dia 16 de dezembro), nós já registramos que o ministro Marx (deputado federal Marx Beltrão, ministro do Turismo) me arranjou R$ 1.000.000 extra. Já fizemos toda a providência, a Prefeitura também foi ágil, tenho que elogiar esse caso e já está empenhado para que possa fazer o Cristo na Pedra Itaúna”, declarou o deputado Mauro Lopes durante a entrevista.

A redação do DIÁRIO entrou em contato com a assessoria do deputado, que enviou ilustrações desse projeto inicialmente denominado ‘Mirante Itaúna’. No local serão edificadas instalações modernas e confortáveis, sem comprometer o meio ambiente. Também estão previstos locais como lanchonete e um lugar para orações.

APA PEDRA DO ITÁUNA

Em decreto de 23 de dezembro de 1997, o prefeito da época, José Assis Costa assinou o documento declarando a Área de Proteção Ambiental (APA) denominada Pedra Itaúna, localizada no município de Caratinga. Segundo o documento, o objetivo foi “assegurar a proteção do conjunto paisagístico e demais recursos naturais locais, promover a melhoria da qualidade de vida da comunidade a que serve a área, no caso o núcleo de urbano de Caratinga, bem como estabelecer critérios de uso e ocupação compatíveis com a importância da área para o município”.

Outra finalidade também seria controlar o fluxo hídrico pluviométrico que escoa em direção ao núcleo urbano de Caratinga, em especial o Bairro Santa Zita, que já foi alvo de catástrofe provocada pelas chuvas de montante.

O decreto ainda descrevia que a APA Pedra Itaúna comportava uma área de 516 hectares. Para implantação e funcionamento da APA Pedra Itaúna foram adotadas, entre outras, as seguintes medidas: constituição de um conselho para gestão colegiada da APA Pedra Itaúna, com a participação dos seguimentos envolvidos na região: Prefeitura Municipal (6); Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CODEMA) (1); setor econômico (1); organização não governamental ambientalista (1); representante da comunidade (1); Instituto Estadual de Florestas (IEF) (1); comunidade científica (1); procedimento do zoneamento ambiental da APA, através da Lei Municipal, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento em articulação com o conselho de gestão colegiada, indicando as atividades a serem incentivadas em cada zona, bem como as que deverão ser limitadas ou proibidas, de acordo com a legislação aplicável; utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais para assegurar a proteção da zona de vida silvestre e o uso racional do solo conforme determinados no zoneamento ambiental; adoção de medidas de incentivo à melhoria da qualidade de vida da população local e divulgação de medidas previstas na lei objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a APA Pedra Itaúna.

Ficou estabelecido que a APA Pedra Itaúna seria supervisionada, administrada e fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Caratinga, de forma integrada com o órgão

Os recursos financeiros advindos da aplicação da Lei Estadual nº 12.040/95 consequentes da criação desta unidade de conservação deveriam contemplar, prioritariamente, medidas que assegurem a implantação do zoneamento ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população local.