Superintendência Regional de Ensino de Caratinga dá início a processo de designação

Escola Estadual Engenheiro Caldas receberá candidatos a vagas em 26 escolas da sede, distritos e municípios vizinhos

CARATINGA – O processo de designação de profissionais para atuarem nas escolas estaduais no âmbito da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga tem início hoje e segue até esta sexta-feira (9), de acordo com a Resolução 2836/15.

O cronograma de aulas está mantido e as escolas estarão prontas para dar início ao ano letivo no dia 11 de fevereiro, conforme estabelecido no calendário escolar. Os profissionais estarão a partir do dia 1° de fevereiro traçando um planejamento de trabalho para receber os alunos.

Na rede estadual de ensino, a designação é feita para preencher, em caráter temporário, cargos vagos ou substituição quando não existir servidor efetivo que possa exercer tal função. Em Minas Gerais, isso se fez necessário principalmente para suprir os reflexos da lei 100, em que muitos servidores foram desligados e passam à condição de designado. Destes alguns já foram nomeados por concurso e outros se aposentaram, mas ainda resta um grande número sem trabalho e que terão que passar por esse processo.

Este ano, a Secretaria de Estado de Educação tomou algumas medidas importantes referentes ao processo. Alguns procedimentos foram antecipados, como a definição do quantitativo de aulas e cargos. Outros procedimentos foram alterados, como a organização de micropolos, que permite que o professor participe de vários processos de designação em um mesmo local e horário.

A disponibilização pelo site da Secretaria de Educação das vagas existentes foi outro avanço, bem como a designação em caráter excepcional para os cargos de Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) e de Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB).

De acordo com Landislene Gomes Ferreira, a ‘Landinha’, diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga, o processo será realizado por polos. A partir das 8h30 de hoje, a Escola Estadual Engenheiro Caldas, no Bairro Santa Zita, receberá os candidatos a vagas da sede; dos distritos de Sapucaia, Santa Luzia, Santa Efigênia, Dom Modesto, Dom Lara, São João do Jacutinga, Santo Antônio do Manhuaçu e Patrocínio; e dos municípios de Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste.

Landinha explica o que motivou a decisão de fazer as designações por polos. “Foi primeiro atendendo ao Sindicato, olhando a questão dos servidores que com fim da LC 100, um grande número tinha certa estabilidade na escola e agora passarão a ser designado. E preocupados com esse grande número de pessoas que está em busca destas vagas decidimos fazer desse modo para que nenhum candidato seja prejudicado. Vamos centralizar as escolas da sede e dos distritos, todas estarão ali numa escola de fácil acesso”.

A Escola Estadual Engenheiro Caldas vai receber candidatos a vagas em 26 escolas. Os 24 municípios da jurisdição terão uma escola sede para receber os concorrentes. São mais de três mil vagas disponíveis na regional de Caratinga. O processo contará com acompanhamento de um inspetor, buscando dar transparência e sanar quaisquer dúvidas.

No ato da designação, o candidato deve apresentar, pessoalmente, as vias originais dos documentos previstos na Resolução SEE nº 2.836 /2015, entre eles os comprovantes de aprovação no concurso vigente e de habilitação ou qualificação para atuar na função a que concorre. Mas, a SRE de Caratinga pede que os candidatos, se possível, levem ainda a cópia dos documentos para agilizar o processo.