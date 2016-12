Caratinga tem primeira usina solar fotovoltaica

CARATINGA – Em tempos de escassez hídrica é necessário pensar em formas de energia renováveis. Meio ambiente seguro e economia precisam andar juntos e tem sido uma grande preocupação diante do cenário enfrentado em todo o país, com a falta de chuvas e, consequentemente, queda dos reservatórios.

A matriz energética nacional é em sua maioria suprida pelo potencial das usinas hidrelétricas e a falta de chuvas tem causado impactos. Com a seca, as hidrelétricas passaram a gerar menos energia e as térmicas, cujo custo de geração é mais caro, foram acionadas. Com isto, a energia ficou mais cara no país.

A partir da resolução 482/2012 ficaram permitidas a inserção de usinas solares fotovoltaicas e outras fontes, de modo a gerar e injetar energia à rede da concessionária. Isso chamou a atenção de Cleber Bento, que decidiu implantar o sistema em sua residência, que está em fase de construção. Trata-se da primeira usina solar fotovoltaica de Caratinga.

Passo a passo do sistema fotovoltaico:

Painel Solar Fotovoltaico – Produz energia elétrica em corrente contínua.

Inversor Solar- Inverte a corrente contínua em corrente alternada e equaliza com a rede elétrica – Desta forma a energia gerada pelo painel solar fica idêntica à energia que você consome da rede elétrica e assim pode utilizá-la para o seu consumo próprio.

Quadro de Luz – A energia que sai do inversor solar vai para o seu “quadro de luz” e assim é distribuída para a sua casa, comércio ou indústria.

Eletricidade gerada pelos painéis solares (placas fotovoltaicas) alimenta utensílios, eletrodomésticos, equipamentos e máquinas.

Excesso de Eletricidade volta para a rede elétrica através do Relógio de luz fazendo ele “rodar ao contrario” (2), assim gerando um “crédito de energia” (3 e 4) para ser utilizado de noite ou nós próximos meses.

FUNCIONAMENTO

O sistema é composto por seis placas, 250 W com um inversor de 1600 KW. O engenheiro eletricista Jomar Britto de Oliveira, da empresa Seltec Soluções Elétricas e Tecnológicas, é o responsável pela coordenação e implantação do projeto. Ele explica o princípio de funcionamento. “Essas placas, ao receberem a luminosidade solar, transferem essa luminosidade em energia, porque a sua tecnologia é baseada em silício enriquecido que compõe os módulos deste painel solar. Neste painel há seis painéis com 60 células cada, de 250 W no total que dá o que foi projetado, 1600 KW”.

A preocupação da maioria das pessoas é como o sistema opera em um momento de ausência de sol. Jomar explica que o período de claridade é de mais ou menos 12 horas, mas, um mapa solarimétrico traz estudo especifico de cada cidade e o seu tempo de insolação médio. “Caratinga são 4 horas e meia, o que ajudou a dimensionar o tamanho desta usina. No caso de Cleber, é uma casa sustentável, com grande apelo ecológico, captação de água da chuva, iluminação natural com a casa em vidro, ventilação natural, reduzindo o uso de iluminação artificial, ar condicionado e outros equipamentos eletroeletrônicos que promovem o aumento da energia elétrica”.

Jomar acrescenta que esse fator é preocupante, uma vez que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou o aumento da energia elétrica em 28,8 %. Agora em abril, a Cemig vai fazer a inclusão do aumento ordinário, referente às despesas gastas pelas concessionárias. “A preocupação do consumidor é em reduzir a sua conta de energia e também com a preservação do meio ambiente. Ele consegue casar dois interesses e fazer com que o nosso mundo se torne mais habitável, com mais cuidado e preservação”.

Outra grande vantagem do sistema é que a resolução ainda permite que se injete energia na rede, sem necessitar do banco de baterias. “Você utiliza o crédito da energia gerada de dia, de noite, quando não tem sol. Esse crédito, caso seja maior do que aquilo que você for consumir; pode utilizá-lo em até 36 meses em qualquer unidade consumidora em seu nome no estado de Minas Gerais”.

Para o engenheiro, o tema está começando a ser divulgado na cidade. Uma palestra realizada nas Faculdades Integradas de Caratinga, aos alunos do curso de Engenharia Elétrica, trouxe um pouco sobre o assunto. “Reforço agradecimento à Rede Doctum, através do coordenador do curso, Joildo e todos os alunos que estiveram na palestra. A gente percebe uma demanda das pessoas em entender mais sobre esse assunto. O senhor Cleber é um entusiasta, estudioso, acredita na energia solar fotovoltaica e é uma pessoa com visão empreendedora e ecológica diferente das outras pessoas”.

Valmir Júnior atua diretamente na instalação do sistema e fala um pouco sobre o processo, que envolve também a segurança dos profissionais. Na residência de Cleber, pelo menos três profissionais foram envolvidos nos trabalhos de execução. “As etapas de instalação são muitos simples. É montada primeira a infraestrutura que recebem as placas, logo depois ocorre a fixação delas e em seguida, a instalação do inversor e ligação na rede da Cemig. O processo dura um período de um dia e meio, para ficar funcionado 100%. Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) são fundamentais para os funcionários, segurança do trabalho é essencial”.

CASA SUSTENTÁVEL

Cleber Bento recebeu a Reportagem com muita expectativa e empolgação. Ele acompanhou a equipe da Cemig que realizou ontem a ligação de sua usina à rede. “Eu conheço o sistema de energia fotovoltaica há um bom tempo. Em 2012 saiu a resolução da Aneel, que tratava do assunto. Procurei o pessoal da Cemig para conversar sobre o funcionamento e no princípio ninguém sabia de nada. Até que um dia eles me deram uma luz e eu acabei chegando no pessoal da Seltec”.

Cleber destaca que o sistema vai produzir mais do que suficiente para o consumo de sua casa. Além disso, a casa será completamente sustentável. “Onde deu moro gasto 155 kW e o sistema vai gerar 216 kW. A ideia aqui na casa, além da geração de energia própria, terei o sistema de aquecimento de água e com isso vou usar muito pouco o chuveiro elétrico. Eu procurei fazer uma casa mais sustentável, com coleta de água da chuva para serviços gerais”.

O investimento no sistema foi de R$ 15 mil, que ele acredita serem recompensados em breve. “Eu pensava em torno de 8 a 9 anos para pagar o sistema, mas eu acredito que em torno de seis anos já vou estar com o sistema pago”.

Para Cleber, Caratinga tem potencial suficiente para receber outros empreendimentos com energia solar fotovoltaica. “Acredito que deveria ter em Caratinga talvez uma lei, para casa com determinada área se fazer de maneira mais sustentável. Mas, não depende da gente, mas do poder público. É uma novidade na cidade. A partir de agora as pessoas que tiverem o interesse de conhecer o sistema podem me procurar, trabalho na Secretaria Municipal de Agricultura. Daqui a pouco vou estar com conta de luz para mostrar o que sobrou de energia. Temos que pensar em não só falar meio ambiente, mas viver meio ambiente”.