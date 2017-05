Mortes em 2005

O ano de 2005 foi marcado com a morte de caratinguenses e personalidades da região. No dia 19 de maio, morreu o comerciante Salomão Pedro Meyge, da antiga Casa Salomão. Natural de São João do Jacutinga, Salomão trabalhou no comércio por 60 anos. Em 2000, ele se aposentou. Salomão faleceu vítima de um acidente avscular cerebral (AVC).

No dia 24 de maio, um dos mais conhecidos desportistas de Caratinga, Geraldo Alberto Maria, o Geraldão Maia, faleceu vítima de um infarto agudo. Geraldão fez carreira no futsal. Ele também foi presidente do Caratinga Tênis Clube (CTC).

No dia 14 de setembro, o ex-prefeito de Vargem Alegre, Rosalvo Machado Neves, faleceu em um grave acidente. Ele e mais quatro passageiros seguiam de Ipatinga a Belo Horizonte, onde pegariam um voo para Brasília. O veículo bateu em um Santana e em seguida caiu em uma ribanceira de 25 metros.

Na tarde do dia 6 de dezembro, os sinos da Catedral São João Batista dobraram para anunciar a morte de um de seus líderes, padre Othon Fernandes Loures, aos 84 anos, dentre os quais, 60 dedicados ao sacerdócio.