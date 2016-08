Loja Maçônica lança mais um livro

CARATINGA – A Loja Maçônica Obreiros de Caratinga dá continuidade à produção literária e agenda o lançamento do terceiro volume da obra “Obreiros do Conhecimento – Literatura Maçônica da A.R.L.S. Obreiros de Caratinga”. A noite festiva do lançamento da obra acontecerá no próximo dia 6 de fevereiro, às 19 horas, no auditório Prof. Celso Simões Caldeira, na Unidade I do Centro Universitário de Caratinga – UNEC.

Deste volume, participam 39 autores, sendo 28 deles membros da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, cinco membros da Loja Maçônica Caratinga Livre, quatro membros da Loja Maçônica Fraternidade Acadêmica de Caratinga – ambas de Caratinga (MG) -, um membro da Loja Maçônica Libertas Quae Sera Tamen, de Ipanema, além de uma filha de maçom, filiada ao Capítulo “Moral e Justiça” da Ordem da Estrela do Oriente, de Belo Horizonte.

A obra conta com a participação dos autores: Adilson de Castro Teodoro, Alfredo de Sousa Pena, Alim Rocha Abreu, Altivo Gomes Filho, Arilson Oliveira de Carvalho, Armando Arreguy Silva, Bráulio Danilo de Araújo, Carlos Henrique Lima Vaz, Claudinei Francisco do Espírito Santo, Eduardo Teixeira de Rezende, Eugênio Jassom Valentim Moreira, Eugênio Maria Gomes, Evangelista Nicolau Ribeiro, Fernando Luiz Soares Júnior, Geraldo A. Pascoal de Mesquita, Geraldo Elísio Fontoura de Oliveira, Geraldo Lins de Sales, Gerson Pires Luz, Harlley Lima de Oliveira, Kdner Andrade Valadares, Jair de Almeida Gomes, Jatyr Campos e Alves, João Batista Bárbara, João Batista Chagas, José Antônio Martins Junior, José Cláudio Alves, José Geraldo Corrêa, José Lúcio de Oliveira, José Maria de Carvalho, Joséllio Medeiros de Freitas Carvalho, Marcos Alves Barbosa Neto, Marcos Mattos Curvello, Mayara Carvalho, Onofre Machado de Faria Júnior, Pedro Alves de Aguiar Junior, Ranulfo Moreira Cunha Filho, Renato Dias Pimenta, Roberto Ligeiro e Ronaldo José da Silva.

Para o atual venerável da Loja Maçônica, advogado Marcos Alves Barbosa Neto, o resultado desta incursão no compartilhamento do conhecimento, iniciado pela Loja Maçônica Obreiros de Caratinga em 2012, quando lançou o primeiro volume da obra, tem sido muito gratificante: “Foram muitos os frutos colhidos até aqui. Recebemos mensagens de leitores – integrantes ou não da Ordem Maçônica -, dos mais diversos pontos do país, com palavras de elogios e de agradecimentos à nossa Oficina e aos colaboradores deste projeto, que já disponibilizou dois volumes da obra à comunidade. Por isso estamos não apenas apoiando a edição deste terceiro volume, mas colaborando efetivamente com ele, inclusive como um dos autores”.

Para o organizador da obra, professor e escritor Eugênio Maria Gomes, colunista do DIÁRIO DE CARATINGA, poder apresentar mais uma obra literária para a comunidade é um momento de muita alegria. Eugênio Gomes, um dos escritores mais produtivos da nossa região, reconhecidamente um incentivador da escrita e da leitura, registra que “Muitos temas, várias vertentes do pensamento, diversas maneiras de analisar a realidade e o contexto que nos cerca, serão encontrados na obra. No entanto, um fio condutor une tantos textos, de tantos autores: o cuidado em manter a mais perfeita identidade possível entre o que se acredita – devidamente alinhado ao que determina a Ordem Maçônica -, e o que foi escrito”.

Este volume será prefaciado pelo professor mestre José Lacerda da Cunha, ex-venerável da Loja Maçônica Caratinga Livre e presta homenagem a dois coautores da obra: o maçom ilustre, filho de Caratinga, Eduardo Teixeira de Rezende – que concorre ao cargo máximo da Maçonaria Mineira em 2015 -, e ao Reverendo Pedro Alves de Aguiar Junior, o nonagenário membro da Loja Maçônica Caratinga Livre, com ampla folha de serviços prestados à maçonaria e à comunidade.

A noite de lançamento da obra promete: show com a cantora Lorena Soares, participação do Coral da Escola Estadual Menino Jesus de Praga, coquetel e autógrafos. A entrada é franca e a compra antecipada da obra pode ser feita através da aquisição do vale-livro, disponível com os autores ou com a Patrícia, através do telefone 3322-7900 , ramal 7934.