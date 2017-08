Túlio irá para a Tailândia

Solidariedade foi fundamental e família confirma que valor necessário foi arrecadado

INHAPIM- O jovem Túlio Vinícius de Oliveira Ferreira vai para a Tailândia. O valor necessário para um tratamento com células tronco foi finalmente arrecadado pela família. Até chegar a este resultado satisfatório foram bingos, campanhas e doações vindas de várias localidades. A solidariedade uniu muitas pessoas em torno do mesmo objetivo e os R$ 150 mil necessários para o custeio no hospital especializado que poderá trazer mais qualidade de vida a Túlio já está em conta.

Faltam apenas alguns detalhes burocráticos para a partida de Túlio, os pais e a tia rumo à Tailândia. Hoje a família pretende levar o jovem até o Fórum de Inhapim, para que uma procuração seja repassada a um responsável e proceda com a transferência do valor que está na conta em nome de Túlio para o hospital da Tailândia. Em seguida, já no destino final, o tratamento terá a duração de 15 dias e contará com a aplicação de bolsas de células tronco.

Ontem o DIÁRIO conversou com a tia de Túlio, Sueli do Santos que relatou que o dinheiro para o tratamento foi arrecadado, mas a campanha continua. “Temos muitos gastos porque pagamos fisioterapia, fonoaudióloga e ele precisará de muitos estímulos assim que receber as células tronco”, afirmou agradecendo as contribuições.

Este já é o terceiro morador de Inhapim que embarcará para a Tailândia em busca de tratamento. As crianças Mel Marinho e Vitória Emanuele já estiveram naquele país tratando as dificuldades motoras em decorrência da mielomeningocele.

“Disseram que tinha óbito no local, mas ao chegarmos, constamos que a vítima apresentava os sinais vitais”. Essas palavras do comandante dos bombeiros civis de Ubaporanga já davam a dimensão do acidente que aconteceu na madrugada do dia 17 de dezembro de 2016.

No km 506 da BR-116, trecho que corta o município de Inhapim estava um veículo completamente destruído, contra uma árvore. Em meio aos destroços estava Túlio Vinícius de Oliveira Ferreira, 21 anos, que se acidentou quando retornava da festa de formatura da namorada. Gravemente ferido, os bombeiros precisaram organizar uma operação especial para resgatá-lo com segurança e garantir o socorro rápido ao setor de emergência do Pronto Atendimento Microrregional (PAM).

Túlio se recupera em casa, no Córrego São Silvestre, zona rural de Inhapim. Mas, de lá para cá, a rotina do jovem não é mais a mesma. São diversos cuidados especiais, já que ele teve sequelas: não fala e não tem mais os movimentos dos braços e das pernas. Ele teve graves sequelas neurológicas. Ele sofreu traumatismo craniano e uma lesão axonal difusa.

O drama vivenciado por Túlio e sua família foi divulgado pelo DIÁRIO DE CARATINGA na edição do dia 13 de maio de 2017, quando a campanha estava começando. Ou seja, o dinheiro foi arrecado em quase três meses.