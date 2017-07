Em seu sétimo livro de poemas, Juarez Gomes de Sá faz ‘passeio’ por erros, acertos e aprendizados

CARATINGA- Já são sete livros de poemas publicados. O escritor Juarez Gomes de Sá, 58 anos, se considera em constante aprendizado e busca compartilhar suas experiências, por meio de suas obras. A mais recente delas será lançada na próxima sexta-feira (28), às 19h30, no Casarão das Artes.

Juarez define ‘De Corpo e Alma’, como o resultado de uma caminhada. “A gente não acorda pela manhã e diz: vou escrever um livro. É resultado de uma caminhada e essa caminhada é feita de corpo e alma literalmente. A gente está aqui caminhando e tem as dificuldades próprias da nossa condição humana. É uma caminhada que quando você faz, não está pensando para fazer, apenas faz. Vai acumulando erros e acertos, ao final desse momento, resulta no aprendizado para o corpo e para a alma”.

Isso já fica bastante claro no Prefácio, assinado por Kátia Provette, que cita que “o convite que se nos faz é o de um banquete de temas, sensações, memórias e reflexões. Uma rica viagem pelos sabores, saberes, vivências e sentimentos humanos e divinos que revestem a vida de todos nós, sob a ótica primorosa e exigente de um verdadeiro Poeta”.

O LIVRO

A expressão popular ‘de corpo e alma’, dá a ideia de se fazer algo com envolvimento total ou de maneira plena e intensa. De acordo com Juarez, a expressão que deu título ao livro representa exatamente essa reflexão. “Para mim e acredito que para todas as pessoas, cada uma de um jeito, não há como viver se não for de forma intensa. Porque tudo é escolha, a gente é feito pelas escolhas que a gente faz. Tudo é escolha, a gente pode escolher não viver intensamente. Ter posições é uma escolha, não ter posições, não ter posição nenhuma também é uma escolha. A vida não é isso ou aquilo, é isso e aquilo junto e você escolhe. Às vezes escolhe direito e às vezes não. Mas é um direito que Deus nos dá de escolher, é o livre arbítrio”.

O livro é dividido em duas partes: ‘Aprendizados MariStelares’ e ‘Sobre Quedas e Voos Livres’. A primeira parte é dedicada à noiva de Juarez, Maristela. “O de Corpo e Alma é um pouco dessas escolhas, é a escolha da mulher amada… Quando a gente está escrevendo, procura brincar com as palavras. Alguém disse uma vez, não lembro nome, que ‘a criatividade é o prazer da inteligência casada com a emoção’. Está falando da arte, a hora que está no processo de criação, a gente está brincando também, brincando com palavras, mas a gente brinca só com quem respeita. Então, versos MariStelares, brincando com mar e estrela, trazendo o aprendizado entre Maristela, que é a pessoa que amo. O amor tem várias facetas, amo meus filhos, minha mãe, amor fraterno, amo o que faço, amo o que acredito, amo a vida e amo a Maristela. Essa primeira parte do livro fiz questão de dedicar para ela”.

Já a segunda parte do livro abre uma questão: ‘O que é queda e o que é voo livre? ’. “Somos nós, é a minha mãe, é você, é o papa, é a prostituta, é o trabalhador, é o patrão, é o assassino, que não é assassino, matou alguém, cometeu uma falha, é todo mundo. É quem vai à igreja todo dia, reza todo dia e a noite espanca mulher; que fala da corrupção na televisão e à noite faz um ‘gato’ para não pagar a TV; mulher que vai ao banco e pega um bebê emprestado para passar na frente”, ilustra Juarez.

E o que tem a ver o verso lírico para a mulher amada, com a corrupção? O autor explica que ambas refletem o lado humano das pessoas, com suas falhas e acertos. “Nós somos humanos, tem o lado do amar, do abraçar, o lado do cuspir, do escarrar, o lado que é bonito, o lado que é feio, é o nosso lado humano, nosso lado espiritual, nós somos de corpo e alma e não estão separados, um precisa do outro. É como São Francisco de Assis dizia: ‘O corpo é um jumentinho da alma’”.

Mas, Juarez destaca que ao mesmo tempo em que esse corpo que está no livro é o ‘jumentinho da alma’, é uma prisão. “Quando você dorme à noite, o espírito sai daí para passear. Tem um escritor indiano que se chama Tagore (Rabindranath Tagore), ele vai falar do espírito, dizendo que nós somos estrelinhas. Esse livro fala do afeto e desafeto, é minha forma de expressar. É um expressar perigoso, porque é strip-tease. A proposta é do encontro com o leitor. No momento que ele pegar o livro, ele lê e sem muita explicação. Se começar a explicar demais perde o sentido da poesia, estou apenas explicando o que me motivou a fazer”.

Outra pessoa que é lembrada nos poemas é o escritor e poeta Maxs Portes, que faleceu em janeiro de 2014. Juarez se emocionou a citar o poema dedicado ao amigo: ‘Das emoções inquietas’, que brinca com o título de um livro de Maxs (a quem ele chama de Max-Mestre-Portes), que se chama Das razões inquietas’. “Esse livro o Juarez escreveu, mas ele não fez sozinho. É um pedaço de cada pessoa. Cada poema daquele tem 58 anos de vida, tenho gratidão por isso e estou aprendendo, aprendi com Max Portes, tem um poema dedicado a ele. A intenção é colocar para as pessoas como eu cidadão vejo a questão política do país, o tempo todo a política está no meio de nós. Nada na vida é por acaso, são escolhas”.

Assim, o escritor destaca que a obra é uma forma de dizer para as pessoas que estão ao seu redor um pouco sobre o que ele pensa e sente. “Então, ‘De Corpo e Alma’ é o Juarez de corpo e alma e tudo que ele está tentando fazer, com erros e acertos. Esse livro é um reflexo desse momento, como há dois anos era outro livro e quando for o final, tudo é um livro só. São poemas desse livro, com poemas dos outros, que serão o poema da minha caminhada”.

LANÇAMENTO

Várias pessoas contribuíram com apoio para o custo final de confecção do livro. Elas foram citadas carinhosamente por Juarez em uma página dedicada a agradecimentos. “Empresas compraram um livro que não existia, é confiança. Fiz um agradecimento especial à Kátia, o Célio e o Roberto da Gráfica Editora Caratinga, porque fizeram com muito respeito, eles fazem bem feito, respeitam o que fazem”.

O público poderá adquirir o livro, inicialmente, no lançamento que acontecerá no Casarão das Artes. O autor deixa o convite para que as pessoas marquem presença e participem do evento. “Este é um momento de encontro com as pessoas, não precisa de um convite para entrar, o espaço é público. Quero agradecer a Doctum por ceder o Casarão e quem quiser adquirir o livro na hora, se puder comprar, tudo bem, mas se não, vai lá e pega, o livro está pago. Se vender 100 livros, bom, mas se 20 não puderem comprar, tudo bem. A pessoa tenta comprar o livro que é R$ 20,00, mas se não for possível, vai lá e pega, o importante é ler. E depois também estará na livraria”.

O poeta finaliza deixando uma mensagem da importância de se entrar de corpo e alma, sem procurar ser “modelo para ninguém”. “Procurar viver de forma intensa, porque o aqui é muito rápido, tem coisa para frente, como tem coisa para trás. Nesse momento que estamos aqui milhões de células caíram do nosso corpo e milhões nasceram de novo, é Deus que não para de cair. Já que é rápido vamos viver intensamente nos dando direito de errar, erros novos. E quando falo de quedas e voos livros é para todos nós, estamos caminhando numa estrada, de um lado tem um abismo e do outro um firmamento. E a gente vai nessa entre quedas e voos. Como disse uma pessoa uma vez: ‘A vida é curta demais para ser pequena’”.

SOBRE O AUTOR

Natural de Bom Jesus do Galho. Professor de Literatura (Oficinas de Literatura: Incentivo à leitura, interpretação e produção de textos- 2014/2017- realizadas na Comunidade Santa Isabel (Bairro Esperança); em curso no Centro Espírita Bezerra de Menezes, Associação de Proteção e Amparo aos Condenados (Apac) e presídio de Caratinga.

Poesia

“Orgasmo das Pedras, 1984; “Tratado do Silêncio”, 1989; “Travessia: Entre a Brisa & Omar Revolto”, 2000; “Álbum de Família”, 2001; “O Amor em Três Tempos”- obra em parceria com Lysias Leitão e Maxs Portes, 2012; “Versos Marginais”, 2015 e “De Corpo e Alma”, 2017.

Prosa/Memória

“Memorial dos ‘Apaexonados’- Apae de Caratinga: 30 anos de uma causa excepcional- 2001/2002

Prosa/Teatro

Autoria

“Suas Excelência, O Eleitor”- comédia, 1985;

“Antes que o Verde vire Cinza- infanto-juvenil, 1987;

“BarZil”- Musical celebrando a Redemocratização do Brasil, 1989;

“Com Uma Espinha de Peixe na Garganta”- Monólogo sobre a liberdade, celebrando 200 anos da Revolução Francesa, 1989.

Adaptações para o teatro

“O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, de Jorge Amado, 1988;

“O Pequeno Príncipe”, Antoine de Saint-Exupéry, 1989.