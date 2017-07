BR-116: Dois acidentes graves e três vítimas fatais

Um homem faleceu em Ubaporanga e outros dois em Santa Rita de Minas

UBAPORANGA/SANTA RITA DE MINAS – O final de semana começou trágico na BR-116; foram dois acidentes graves registrados, sendo um na noite desta sexta-feira (21), quando houve uma morte em Ubaporanga; e outro na madrugada de ontem, quando dois homens acabaram morrendo em Santa Rita de Minas.

Ubaporanga

Em Ubaporanga, o acidente envolvendo uma moto e uma carreta, que estava carregada com combustível, aconteceu por volta das 19h, no km 509, da BR-116. De acordo com levantamentos feitos pela Polícia Rodoviária Federal, o piloto da motocicleta, placa de Inhapim, José Lacerda da Costa, 54 anos, saía da estrada vicinal do Córrego Florentino, zona rural de Ubaporanga, e não teria parado ao acessar a rodovia. O motorista da carreta, José Roberto Contão de 38 anos, que seguia de Urucânia para Governador Valadares, afirmou que quando viu o motociclista invadindo a pista sem analisar o trânsito, usou os freios bruscamente, mas não conseguiu evitar a colisão frontal. Na pista ficou marca da frenagem por aproximadamente dez metros.

Os Bombeiros Comunitários de Ubaporanga foram acionados para atendimento, mas chegando ao local constataram que o piloto já estava morto. A PRF registrou a ocorrência e realizou os trabalhos de controle de pista e preservação da cena até a chegada da perícia técnica da Polícia Civil, que emitirá laudo apontando as causas do acidente.

Santa Rita de Minas

O outro acidente, com duas vítimas fatais, aconteceu por volta das 4h de ontem no km 543 da BR-116, em Santa Rita de Minas. O veículo Gol seguia pela rodovia no sentido a cidade de Santa Bárbara do Leste. De acordo com testemunhas, Sidinei da Silva, 32 anos, e Eron Mendes de Oliveira, 30, estariam voltando de um show que aconteceu em Caratinga. Sidinei era o condutor do carro, com placas de Santa Bárbara do Leste, e teria perdido o controle da direção. Então, o Gol bateu numa árvore, despencando em seguida em uma ribanceira. Ao tentar iniciar os trabalhos de socorro das vítimas, os bombeiros militares encontraram os ocupantes do Gol já sem vida.

Levantamentos iniciais apontam que provavelmente o veículo estaria em alta velocidade pela gravidade do acidente, pois o velocímetro do carro ficou travado próximo aos 140km/h. No entanto, somente o laudo da perícia técnica da Polícia Civil irá esclarecer essa situação.

Sidinei e Eron moravam em Santa Bárbara do Leste.