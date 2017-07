HNSA é habilitado como Referência Hospitalar na Atenção à Saúde em Gestação de Alto Risco

CARATINGA- Por meio da portaria n° 1.200, assinada no dia 11 de julho de 2017, publicada na edição de segunda-feira (17), a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde habilitou o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) como Referência Hospitalar na Atenção à Saúde em Gestação de Alto Risco (Tipo I).

Com a habilitação de seis leitos, há incentivo financeiro para os procedimentos de parto normal em gestação de alto risco; cesariano em gestação de alto risco; tratamento de intercorrências clínicas na gravidez; e de complicações relacionadas predominantemente ao puerpério. No ano passado, a Secretaria de Atenção à Saúde já havia seis leitos da Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional- UCINCo e três leitos da Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru – UCINCa, do HNSA.

O documento está em conformidade com a Rede Cegonha, que institui as diretrizes para a organização da Atenção à Saúde na Gestação de Alto Risco; define os critérios para a implantação e habilitação dos serviços de referência à Atenção à Saúde na Gestação de Alto Risco, para a implantação e habilitação da Casa de Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP); e de classificação e habilitação de leitos de Unidades Neonatal.

O Estabelecimento de Saúde poderá ser submetido à avaliação, por técnicos da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS/MS e, no caso de descumprimento dos requisitos estabelecidos, poderá ter suspenso os efeitos de sua habilitação.

REDE CEGONHA

Como incentivo ao parto humanizado e ao cuidado integral com a saúde da mãe e da criança, a SES-MG aderiu à Rede Cegonha, estratégia do Ministério da Saúde que implementa uma série de cuidados com a saúde da mulher. Por meio do programa é assegurado às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada durante o período da gravidez, parto e puerpério. Além disso, através do programa, é garantido à criança o direito a um nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis.