Maçom caratinguense é nomeado assessor jurídico do GOB-MG

Na tarde da última quarta-feira (17), o Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais – divulgou Ato de Nomeação do novo Assessor Jurídico do GOB-MG, passando a ocupar o importante cargo o advogado Marcos Alves Barbosa Neto. Marcos é membro da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, da qual foi venerável por três períodos. Considerado um dos maçons mais atuantes e respeitados da maçonaria mineira, o novo assessor é mais um caratinguense a compor a direção do GOB-MG, presidido por Eduardo Rezende e que tem em seus quadros o juiz de direito aposentado, Geraldo Lins de Sales (Presidente do Tribunal Maçônico); o professor, escritor e colunista do DIÁRIO DE CARATINGA, Eugênio Maria Gomes (Secretário de Educação e Cultura do GOB-MG); Adilson de Castro Teodoro (Coordenador do GOB-MG), além de vários outros maçons que ocupam cargos no Conselho e na Assembleia Estadual Legislativa do GOB-MG.

