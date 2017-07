Conferência Regional de Igualdade Racial contou com representantes de 20 municípios

CARATINGA – Aconteceu nesta quinta-feira (20), no Anfiteatro da Escola Estadual José Augusto Ferreira, em Caratinga, a I Conferência Regional de Promoção à Igualdade Racial com o tema: “Minas Gerais Promovendo a Igualdade Racial: Por Nenhum Direito a Menos”. O evento reuniu representantes de cerca de 20 municípios vizinhos a Caratinga. Como convidados especiais a Conferência recebeu o secretário de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais, Nilmário Miranda; a subsecretária Estadual de Igualdade Racial do Estado de Minas Gerais, Cleide Hilda de Lima Souza; e a superintendente Regional de Ensino de Caratinga, Landislene Gomes.

A chefe de Seção de Igualdade Racial da Prefeitura de Caratinga, Poliana Tupinambá, disse que o objetivo é oferecer igualdade de oportunidades para todos os povos, negros, indígenas e outras raças. “A partir do momento em que as pessoas se igualarem pelo o que elas são internamente, aquilo que está do lado de fora, se o cabelo é enrolado; se o cabelo é liso; se a pele é clara ou escura, isso não vai importar. E a gente tem caminhado assim nessa linha”, ressaltou Tupinambá.

Promovido pela Prefeitura Municipal de Caratinga por meio da Seção de Igualdade Racial e o Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial, a Conferência debateu o desenvolvimento de participação social com 11 eixos de discussões: educação, cultura, saúde, mulher, mídia, migração, segurança, juventude, desenvolvimento social/econômico e outros. Cada eixo apresentou quatro propostas que foram trabalhadas em busca de maior desenvolvimento social, tendo por pano de fundo a equidade, a igualdade dos povos e raça. As propostas indicadas serão apresentadas na IV Conferência Estadual de Igualdade Racial, marcada para os dias 25, 26 e 27 de agosto, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A presidente do Conselho Municipal de Políticas para a Igualdade Racial de Caratinga lembrou que foram muitos os avanços através das Conferências anteriores. Giuliane Quintino destacou entre esses avanços: a regularização dos territórios quilombolas, a educação nas relações étnicas raciais nas escolas e políticas públicas voltadas para os povos indígenas. O secretário de Direitos Humanos de Minas Gerais parabenizou os organizadores. Nilmário falou que é possível termos um país mais justo e de verdadeira igualdade racial. Os avanços nas políticas voltadas à promoção da igualdade racial demonstram o impacto positivo das ações afirmativas na autoimagem e na perspectiva de vida dos afrodescendentes, dos povos tradicionais, dos povos indígenas e afro-ameríndia.

Grupos de cultura Afro-Brasileira também se apresentaram no palco do Anfiteatro do Colégio Estadual. A Conferência Regional foi encerrada com a posse dos membros do COMPIR (Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial). Os membros irão representar a região no evento estadual.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga