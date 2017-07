Festa Julina e confraternização no CAPS-AD

CARATINGA– Muita festa e animação marcaram a festa julina do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD), que aconteceu às 11h de ontem. Não faltaram as tradicionais comidas típicas e a quadrilha, envolvendo pacientes, familiares e funcionários.

De acordo com o coordenador do CAPS-AD, Ridley Antônio de Vasconcelos, a confraternização tem por objetivo principal tirar os pacientes da rotina, elevando a sua autoestima e dos familiares. “Fazer com que eles participem conosco, principalmente a família, interagindo com o serviço e o tratamento, isso acaba elevando a autoestima dos pacientes e aproximando as famílias, que normalmente estão fragmentadas pelo problema que os parentes apresentam”.

O CAPS-AD atende a municípios de Caratinga e da microrregião, oferecendo tratamento para dependentes químicos ou que tenham desenvolvido algum transtorno em mental, em decorrência do uso de droga. “São cerca de 1500 prontuários, pacientes diariamente no tratamento intensivo cerca de 35. Tem os não intensivos que vêm esporadicamente, o que aumenta o número diário. Todas as pessoas que precisam são acolhidas, além do que outros transtornos previamente desenvolvidos, acabam se envolvendo com a droga. A gente tem psiquiatria, psicologia, enfermagem, assistência social, terapia de artesanato, ocupacional, laboral, porque eles também colaboram com a limpeza do espaço; além de oficinas terapêuticas”.

Claudia de Lourdes Lourenço, moradora do Bairro Zacarias, é uma das pacientes do CAPS-AD e está satisfeita. Ela conta que recomeçou o tratamento há dois meses, mas já chegou a frequentar por seis meses o Centro, no entanto, teve uma recaída. “Aqui é muito bom, a gente faz amizade, o chefe aqui enturma com a gente, é muito bom. Gosto de ficar aqui, passo mais o tempo aqui do que com a minha família. Agora já falei que posso enfrentar o mundo, que não tem recaída. Parei de fumar, estou firme com Deus”.

O defensor público Paulo Cesar Azevedo também participou do evento e ressalta o efeito que a dependência química pode provocar nas pessoas, provocando sérios impactos na convivência delas com outras pessoas. “É sabido pela sociedade, o País como um todo e Caratinga também sofre desse mesmo problema, que as drogas se alastraram como uma epidemia. O uso descontrolado de substâncias entorpecentes gera danos não só para a saúde do próprio indivíduo que é dependente químico dessas substâncias, mas também gera repercussão na família, no ceio familiar e na própria sociedade, que sofre com as mazelas que repercutem não somente no indivíduo, mas na comunidade em que ele convive”.

Por isso, Paulo Cesar acredita na importância do trabalho desenvolvido pelo CAPS-AD e destaca os seus benefícios. “Como atuo na área criminal, sei que muitas das vezes as pessoas acabam justificando crimes contra o patrimônio, como furtos, como um meio de conseguir recursos para arcar com essa dependência. Acredito que o CAPS-AD desenvolve um trabalho essencial para a manutenção da saúde dessas pessoas que são toxicômanas, que sofrem de uma doença de dependência química e também gera boas repercussões na própria manutenção da segurança pública”.

O momento de confraternização que foi proporcionado com a festa julina, também contribui neste processo de tratamento dos pacientes, como afirma o defensor público. “O tratamento hoje é encarado como não só focado no indivíduo que é dependente, mas também na própria família, porque o ambiente familiar pode também contribuir para que essa pessoa se recupere ou tenha obstáculos nessa recuperação. A participação da família é muito importante para qualquer tipo de tratamento. O sucesso individual da recuperação da pessoa, obviamente, depende da vontade do indivíduo, mas a contribuição da família é muito importante para dar aquele apoio e permitir que essa pessoa siga em frente”.

O CAPS-AD funciona de 7h às 15h, sem intervalo para almoço.