Tentativa de assalto a agência dos Correios de Vermelho Novo

DA REDAÇÃO – A agência dos Correios, situada na rua Prefeito Wilson Damião, centro, Vermelho Novo, foi alvo da ação dos bandidos na manhã desta quinta-feira (20). Os marginais chegaram a render uma funcionária, mas não levaram nenhuma quantia, já que não conseguiram abrir o cofre.

A Polícia Militar recebeu a informação relatando que dois bandidos teriam assaltado a agência dos Correios de Vermelho Novo. Os militares também foram avisados que após o crime, a dupla fugiu em uma motocicleta, sentido ao distrito de Vermelho Velho, zona rural de Raul Soares. Uma equipe da PM fez rastreamento à procura dos autores, enquanto outra guarnição foi até a agência.

Os militares conversaram com uma funcionária dos Correios. Ela relatou que estava atendendo um cliente, quando chegaram dois indivíduos morenos escuros, altura mediana e ambos estavam armados. De acordo com a funcionária, eles estavam com rostos descobertos e anunciaram o assalto. Um dos autores ficou monitorando o movimento, enquanto o comparsa foi até a sala onde estava o cofre, porém ele não conseguiu abri-lo.

Uma testemunha foi ouvida e disse que foi obrigada pelos autores a ficar na agência durante o período do assalto. Ela contou que não viu nenhum dos bandidos pegando dinheiro no caixa e que um deles chegou a comentar ‘vamos embora, aqui não tem dinheiro não’.

A agência conta com sistema de monitoramento por câmeras e as imagens seriam passadas para a polícia.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.