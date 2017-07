Quatro suspeitos são detidos por tráfico de drogas no Bairro Santa Zita

CARATINGA – Quatro jovens foram detidos na manhã de ontem pela Polícia Militar no Bairro Santa Zita. De acordo com a PM, todos são suspeitos de ligação com o tráfico de drogas.

A central de operações da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que haveria tráfico em uma casa da Rua Zeca Chagas. A denúncia também apontou que menores estariam envolvidos e que os entorpecentes foram deixados entre tijolos.

Os militares foram ao local onde prenderam Leonardo Xavier Timóteo, 27 anos, e apreenderam três menores. Durante as buscas, foi encontrado, escondido dentro de um tijolo, um tubo cilíndrico com buchas de maconha. Com um dos menores foram apreendidos R$ 5,75. Abaixo do local da abordagem a polícia achou uma balança eletrônica de precisão e mais uma bucha pequena de maconha.

Na casa de outro menor, a PM encontrou, dentro da gaveta de um criado, quatro pinos vazios. Um adolescente assumiu a propriedade da droga. Todos os envolvidos foram conduzidos para a delegacia.