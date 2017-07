PM apreende armas, drogas e munições durante operação Cidade Segura

Nove pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos

CARATINGA – Nesta quinta-feira (20) foi desenvolvida a operação Cidade Segura na área do 62º Batalhão da Polícia Militar com objetivo de aumentar a sensação de segurança da população, bem como reduzir a criminalidade violenta em Minas Gerais.

De acordo com o comando do 62º BPM, dentre as atividades policiais, foram desencadeadas ações e operações para retirar de circulação criminosos contumazes e objetos comumente utilizados na prática de crimes, “entre eles armas e drogas, como forma de garantir a preservação da ordem pública, a segurança das pessoas e o patrimônio público e privado”.

Na área do 62º Batalhão foi empregado o efetivo de 160 militares, para o cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão e realização de várias operações policiais nos 22 municípios que integram a Unidade. O emprego do policiamento se estendeu durante todo o dia, com a realização de operações ostensivas diversas, nos locais de maior concentração de pessoas.

Foram apreendidas seis armas de fogo, três armas brancas, 12 munições de diversos calibres, duas pedras de crack, 18 buchas de maconha e três pinos de cocaína. Foram cumpridos seis mandados de prisão, nove pessoas foram presas e dois adolescente apreendidos.