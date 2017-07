REFILMAGENS QUE SUPERARAM OS ORIGINAIS

O cinema possui muitos filmes de sucesso que depois de alguns anos ou até mesmo gerações ganham uma refilmagem. Algumas não chegam aos pés do original, porém outras se destacam e até mesmo superam o filme de origem. Segue abaixo alguns exemplos.

BEN-HUR (1959)

Original: Ben-Hur (1925)

O filme mais recente de Ben-Hur não fez tanto sucesso assim, porém tanto o original de 1925 quanto a trama de William Wyler de 1959 foram superproduções bastante elogiadas. Porém, enquanto a original obteve reconhecimento como uma grande produção da época, o de 1959 é recordista de Oscar, com 11 estatuetas, e lembrado até hoje.

SCARFACE (1983)

Original: Scarface: A Vergonha de uma Nação (1932)

A história gira em torno de Tony Montana, interpretado por Al Pacino, um refugiado cubano que chega aos EUA sem nada e torna-se um poderoso chefão do tráfico de drogas. Dirigido por Brian de Palma, diretor de clássicos como “Os Intocáveis”, “Carrie: a Estranha” e “Missão Impossível”, o filme ainda teve seu roteiro escrito por Oliver Stone, diretor de “Nascido em 4 de Julho”. Al Pacino dá uma aula de interpretação, incorporando o personagem, que também entrou para a cultura pop, com jogos e histórias em quadrinhos associados.

CABO DO MEDO (1991)

Original: Círculo do Medo (1961)

Martin Scorsese dirige este clássico, bem mais construído do ponto de vista psicológico do que seu antecessor, no qual Robert De Niro interpreta um estuprador que sai da prisão disposto a se vingar de seu advogado.

TRUE LIES (1994)

Original: La Totale! (1991)

O cineasta James Cameron roda o filme com maior orçamento de todos os tempos até então. True Lies superou os cem milhões de dólares. A comédia de ação traz dois de seus principais astros: Arnold Schwarzenegger e Sigourney Weaver, interpretando um casal que esconde segredos um do outro, sendo que a função secreta que exercem é justamente de descobrir segredos.

ENCONTRO MARCADO (1998)

Original: Uma Sombra que Passa (1934)

Quando o Anjo da Morte chega à Terra para buscar um magnata da mídia, ele se apaixona pela filha do milionário. A Morte então decide fazer um acordo com o empresário para que ambos possam permanecer mais tempo na Terra. A versão mais moderna, com Brad Pitt e Anthony Hopkins, mostrou ser superior que o original.

ONZE HOMENS E UM SEGREDO (2001)

Original: Onze Homens e um Segredo (1960)

O filme original tinha Frank Sinatra, porém é considerado monótono, algo que não se pode dizer da versão de Steven Soderbergh com elenco estelar, com nomes como George Clooney e Brad Pitt. Na história, vários criminosos se unem para roubar uma série de cassinos em Las Vegas.

A IDENTIDADE BOURNE (2002)

Original: A Identidade Bourne (1988)

Matt Damon interpreta um sujeito que acorda sem memória, após ser baleado. Aparentemente, só existe uma pista: um chip implantado em seu quadril com o número de uma conta em Zurique. No cofre do banco, descobre que é Jason Bourne e vive em Paris. De repente, ele é perseguido por diversas pessoas o passo que aos poucos descobre que possui técnicas de combate e fluência em vários idiomas. O filme gerou uma franquia de sucesso que catapultou a carreira de Matt Damon (até então vencedor do Oscar pelo roteiro de Gênio Indomável).

OS INFILTRADOS (2006)

Original: Conflitos Internos (2002)

Este filme foi a grande consagração de Martin Scorsese. Trazendo nomes como Matt Damon, Leonardo Di Caprio e Jack Nicholson, o filme policial foi o primeiro Oscar de Scorsese como diretor, vencendo outras 3 estatuetas. Na trama, a máfia infiltra um dos seus membros na polícia, que faz o mesmo.

BRAVURA INDÔMITA (2010)

Original: Bravura Indômita (1969)

Um sujeito ajuda uma jovem mulher a se vingar do assassino de seu pai. O filme dos irmãos Coen ajudou a trazer novamente o faroeste para o cinema em um blockbuster de sucesso, tanto de público quanto de crítica. O resultado é que a trama conseguiu ser indicada a 10 Oscar, um feito pro gênero até então desde “Os Imperdoáveis” (1992).

MILLENNIUM: OS HOMENS QUE NÃO AMAVAM AS MULHERES (2011)

Original: Os Homens que não Amavam as Mulheres (2009)

Em 2011, o cineasta David Fincher dirige o policial “Millenium: Os Homens que não Amavam as Mulheres”, baseado na obra de Stieg Larsson e embarcando no sucesso dos filmes originais suecos. A trama, mesmo com 2h40 de duração, em nenhum momento torna-se monótona e prova o dom do cineasta de conduzir bem filmes investigativos.

Warny Marçano é blogueiro do WCinema (www.wcinema.blogspot.com), composto por resenhas de filmes e notícias em geral da sétima arte.

Dúvidas, elogios e sugestões, favor enviar para o meu e-mail: warnymarcano@gmail.com